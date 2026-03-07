«Рейнджерс» обменяли Пулио в «Чикаго»

«Рейнджерс» обменяли защитника Деррика Пулио в «Чикаго».

32-летний защитник Деррик Пулио перешел из «Рейнджерс » в «Чикаго ».

«Блэкхокс» отдали в обмен нападающего Эйдана Томпсона.

В текущем сезоне Пулио выступал в АХЛ за «Хартфорд ». Канадец набрал 28 (2+26) очков в 52 матчах при показателе полезности «минус 13».

Ранее по ходу карьеры Пулио выступал в НХЛ за «Питтсбург», в составе которого провел два матча в победном плей-офф в 2016-м и помог команде завоевать Кубок Стэнли, а также за «Ванкувер», «Сент-Луис», «Вегас», «Сиэтл», «Сан-Хосе» и «Даллас».

24-летний Томпсон в текущем сезоне провел 40 матчей за «Рокфорд» в АХЛ и набрал 15 (6+9) очков.