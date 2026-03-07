«Рейнджерс» обменяли Пулио в «Чикаго»
«Рейнджерс» обменяли защитника Деррика Пулио в «Чикаго».
32-летний защитник Деррик Пулио перешел из «Рейнджерс» в «Чикаго».
«Блэкхокс» отдали в обмен нападающего Эйдана Томпсона.
В текущем сезоне Пулио выступал в АХЛ за «Хартфорд». Канадец набрал 28 (2+26) очков в 52 матчах при показателе полезности «минус 13».
Ранее по ходу карьеры Пулио выступал в НХЛ за «Питтсбург», в составе которого провел два матча в победном плей-офф в 2016-м и помог команде завоевать Кубок Стэнли, а также за «Ванкувер», «Сент-Луис», «Вегас», «Сиэтл», «Сан-Хосе» и «Даллас».
24-летний Томпсон в текущем сезоне провел 40 матчей за «Рокфорд» в АХЛ и набрал 15 (6+9) очков.
Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: официальный сайт «Рейнджерс»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Быстрый, резкий, как Пулио дерзкий
очередной дикий обмен. Пулио, защитник, 32 года,набирающий очков почти в 2 раза больше Томпсона, который нападающий, 24 лет от роду, оба почти без перспектив перехода в НХЛ. такое ощущение, что Друри просто обменял кого-то на кого-то. типа, он не сидел сложа руки на дедлайне, а РАБОТАЛ в поте лица!!!)))
Пулио когда то такие большие надежды в Питтсбурге подавал
Бьюсь об заклад, этот чувак(Кайл Дэвидсон) понятия не имеет, что он делает, если это не касается драфта. Продолжает бессмысленное накопление пиков и пригласил очередного физрука.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем