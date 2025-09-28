  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Осинькин про 0:0 с «Махачкалой»: «Соперник навязал «Сочи» свой футбол – другой здесь ни у кого не получался. Было много фолов, трактовку которых я не понимал»
0

Осинькин про 0:0 с «Махачкалой»: «Соперник навязал «Сочи» свой футбол – другой здесь ни у кого не получался. Было много фолов, трактовку которых я не понимал»

Игорь Осинькин считает, что «Динамо» Махачкала навязало «Сочи» свою игру.

Команды сыграли вничью (0:0) в матче 10-го тура Мир РПЛ.

– В первую очередь мы добыли очко за счет самоотдачи и сверхусилия. Но если говорить о качестве игры, то футбол – это все‑таки больше про владение мячом, больше комбинирования. Поле чуть больше мешало нам, или дело в умении подстраиваться к нему.

Соперник, наверное, больше доминировал. Мы пытались контратаковать, что‑то найти в наших атаках. Но в целом здесь никому легко играть не было. Точно так же в последних турах «Локомотив» и «Динамо» недосчитались очков. Мы считаем это очко в копилку. Нам нужно еще много, и мы готовы за них бороться.

– Вы сигнализировали, что был повод назначить 11‑метровый в вашу пользу…

– Мы сейчас говорим о моменте, который был от меня на противоположной части поля. Мне больше показалось пенальти, когда сбили Стоича. Повтор пока не посмотрел, поэтому настаивать не буду. Хотя в игре было много фолов, трактовку которых я не понимал.

– «Сочи» навязал сопернику свою игру на сложном поле?

– Нет, «Сочи» не навязал. Нам команда хозяев навязала, и мы вынуждены были играть в этот футбол. Другой здесь не получался фактически ни у кого. В целом стратегический план на игру был правильным, – сказал главный тренер «Сочи».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79640 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoМатч ТВ
logoНеманя Стоич
logoИгорь Осинькин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Арсенал» вырвал победу у «Ньюкасла» – 2:1. Мерино сравнял на 84-й, Габриэл забил победный на 96-й
1354 минуты назад
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 6 туров. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Кристал Пэлас» – на 3, «Тоттенхэм» – на 4, «Ман Сити» – на 5, «Челси» – на 7, «МЮ» – на 8
4 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» одолел «Ньюкасл», «Астон Вилла» победила «Фулхэм»
13574 минуты назад
«Барселона» – «Сосьедад». 1:1 – Кунде ответил на гол Одриосолы. Онлайн-трансляция
25720 минут назадLive
«Спартак» – «Пари НН». 2:0 – Жедсон и Угальде забили. Онлайн-трансляция
6628 минут назадLive
Директор «Дортмунда» Кель о постах Нмечи про убийство Кирка: «У игроков есть свобода слова, мы в демократической стране, но все осознают ответственность перед клубом»
735 минут назад
Варатынов из «Балтики»: «Талалаев даже лучше Моуринью. Не могу сказать, чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче»
3542 минуты назад
Защитник «Балтики» Андраде об удалении в матче с ЦСКА: «В ситуации с Акинфеевым ничего не было. Фол перед второй желтой – мой первый за 80 минут!»
3049 минут назад
Угальде забил в трех матчах «Спартака» подряд – такого не было с лета 2024 года
1149 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА на 95-й вырвал победу над «Балтикой», «Спартак» сыграет с «Пари НН», «Сочи» и «Динамо» Махачкала не забили
2049сегодня, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Унион» принимает «Гамбург»
285 минут назадLive
У Рэшфорда 2+3 в 8 матчах за «Барселону». Форвард ассистировал Кунде в игре с «Сосьедадом»
57 минут назад
Тренер «Махачкалы» Биджиев про 0:0 с «Сочи»: «Преимущество было на нашей стороне, но этого было мало. Нужно было упростить игру и действовать быстрее»
12 минут назад
Экс-президент Франции Саркози перепутал журналистку с матерью Дембеле в подтрибунке «Парк-де-Пренс»: «Вы можете гордиться им»
214 минут назад
Хавбек «Балтики» Петров о 0:1: «Судья подравнивал игру под ЦСКА. Свистки были только в нашу сторону»
1320 минут назад
Чемпионат Франции. «Ренн» принимает «Ланс», «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
3022 минуты назад
Глеб о «Золотом мяче»: «Ямаль – один из лучших игроков мира, но Дембеле заслужил его. Жюри смотрит на результаты не только игрока, но и его команды»
325 минут назад
В «Балтике» довольны работой Талалаева: «Все нормально, так, как должно быть»
533 минуты назад
Первая лига. «Шинник» обыграл «Ротор», «Факел» и «Чайка» не забили, «Урал» сыграет со СКА в понедельник
1743 минуты назад
Садулаев извинился перед Гудиевым за подкат в матче с «Акроном»: «Контакт был незначительным, к счастью. Мы согласились, что такое бывает»
155 минут назадФото