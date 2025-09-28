Осинькин про 0:0 с «Махачкалой»: «Соперник навязал «Сочи» свой футбол – другой здесь ни у кого не получался. Было много фолов, трактовку которых я не понимал»

Игорь Осинькин считает, что «Динамо» Махачкала навязало «Сочи» свою игру.

Команды сыграли вничью (0:0) в матче 10-го тура Мир РПЛ.

– В первую очередь мы добыли очко за счет самоотдачи и сверхусилия. Но если говорить о качестве игры, то футбол – это все‑таки больше про владение мячом, больше комбинирования. Поле чуть больше мешало нам, или дело в умении подстраиваться к нему.

Соперник, наверное, больше доминировал. Мы пытались контратаковать, что‑то найти в наших атаках. Но в целом здесь никому легко играть не было. Точно так же в последних турах «Локомотив» и «Динамо » недосчитались очков. Мы считаем это очко в копилку. Нам нужно еще много, и мы готовы за них бороться.

– Вы сигнализировали, что был повод назначить 11‑метровый в вашу пользу…

– Мы сейчас говорим о моменте, который был от меня на противоположной части поля. Мне больше показалось пенальти, когда сбили Стоича. Повтор пока не посмотрел, поэтому настаивать не буду. Хотя в игре было много фолов, трактовку которых я не понимал.

– «Сочи» навязал сопернику свою игру на сложном поле?

– Нет, «Сочи» не навязал. Нам команда хозяев навязала, и мы вынуждены были играть в этот футбол. Другой здесь не получался фактически ни у кого. В целом стратегический план на игру был правильным, – сказал главный тренер «Сочи ».