В «Ахмат» перешел сенегальский хавбек Папа Амади Гадио
Папа Амади Гадио присоединился к «Ахмату».
Грозненцы объявили о приобретении центрального полузащитника из Сенегала.
«23-летний футболист перешел в «Ахмат» из чемпионата Марокко, где выступал за клуб «Унион Тоуагра». В активе игрока есть матчи в Лиге чемпионов КАФ. За «Унион Тоуагра» футболист провел 51 игру, в которой забил 2 гола», – говорится в сообщении.
Изображение: fc-akhmat.ru
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ахмата»
