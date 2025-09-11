В «Ахмат» перешел сенегальский хавбек Папа Амади Гадио

Папа Амади Гадио присоединился к «Ахмату».

Грозненцы объявили о приобретении центрального полузащитника из Сенегала.

«23-летний футболист перешел в «Ахмат » из чемпионата Марокко, где выступал за клуб «Унион Тоуагра». В активе игрока есть матчи в Лиге чемпионов КАФ. За «Унион Тоуагра» футболист провел 51 игру, в которой забил 2 гола», – говорится в сообщении.

Изображение: fc-akhmat.ru