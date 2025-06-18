Бернарду стал новым капитаном «Ман Сити», сообщил Пеп: «Впервые в карьере я сам выбрал его. Иногда мне хочется быть боссом»

Бернарду Силва стал новым капитаном «Манчестер Сити».

Об этом сообщил главный тренер команды Пеп Гвардиола .

«Впервые в своей карьере я сам выбрал капитана. Мне не понравилось то, что произошло в прошлом сезоне (Кайл Уокер перешел в «Милан», будучи капитаном – Спортс’’), и я решил, что в этом сезоне я приму решение от лица команды. Иногда мне хочется быть боссом. Я выбрал четырех капитанов, а в конце клубного чемпионата мира выберу еще одного или двух.

[Эрлинг Холанд ] молод, но ему нужно начинать понимать, что значит быть капитаном, потому что, надеюсь, он пробудет здесь еще много-много лет, и именно поэтому рано или поздно он станет первым претендентом на эту роль.

Когда у вас есть Бернарду, Рубен [Диаш ], Родри и Илкай [Гюндоган], у вас есть невероятные лидеры. Капитанам иногда бывает сложно, но в то же время все просто. Они должны всегда ставить команду, своих партнеров, клуб во главу угла и постоянно спрашивать, что лучше для команды. И когда они определяют, что лучше для команды, им нельзя допускать ошибок.

Я думаю, Бернарду был невероятной фигурой для нас на протяжении многих лет. Всегда в трудные моменты он понимал, что должен проявить себя», – сказал Гвардиола.