«Вильярреал» за 16+2 млн евро купил вингера Молейро у «Лас-Пальмаса»

«Вильярреал» купил Альберто Молейро.

Вингер подписал с командой, вернувшейся в Лигу чемпионов, контракт на пять лет.

По информации Marca, «Лас-Пальмас » получит 16 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.

В сезоне-2024/25 Молейро провел 35 матчей и забил 6 голов. Подробно со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .