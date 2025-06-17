«Вильярреал» за 16+2 млн евро купил вингера Молейро у «Лас-Пальмаса»
«Вильярреал» купил Альберто Молейро.
Вингер подписал с командой, вернувшейся в Лигу чемпионов, контракт на пять лет.
По информации Marca, «Лас-Пальмас» получит 16 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.
В сезоне-2024/25 Молейро провел 35 матчей и забил 6 голов. Подробно со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Возьмет только Кубок
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Вильярреала»
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