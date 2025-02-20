Ловчев о приговоре Рубиалесу за поцелуй Эрмосо: «Дикость, в России штрафа не было бы. Раньше было принято, что мужчины сидят за столом, а женщина готовит. Времена сегодня другие»
3 февраля начался суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшим футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).
По итогам разбирательства суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро. Решение суда может быть обжаловано.
– Ситуация простая. Произойди подобное в России, расследования и штрафа не было бы. В Испании свои законы, девушка написала заявление, его рассмотрели. Для меня это дикость.
– В итоге потеря работы и почти 11 000 евро штрафа за поцелуй после победы на чемпионате мира. Жестко?
– Для нас это обычный поцелуй, благодарность за хорошую игру и победу. Для европейцев же это сексизм. Раньше было принято, что мужчины сидят за столом, а женщина на кухне готовит. Времена сегодня другие, надо к этому приспосабливаться. Видимо, у девушки внутри был антагонизм к этому человеку.
Это все из той же оперы, что и решения президентов США: один говорит, что дети могут выбирать, какого пола они будут, а другой приходит и заявляет, что подобного не будет. Все зависит от дяди и написанных в законе строчек, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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