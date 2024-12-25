Далот в канун Рождества поработал волонтером в манчестерской организации помощи бездомным: «Число бездомных растет, наша семья хочет повысить осведомленность об этой проблеме»

Диогу Далот оказал помощь бездомным в Манчестере.

Защитник «МЮ» в канун Рождества поработал волонтером в старейшей благотворительной организации Манчестера Lifeshare, занимающейся помощью бездомным. Организация предоставляет еду, общение, душевые, медицинскую помощь и одежду нуждающимся людям.

«Манчестер – это город с сильным чувством общности и сострадания. Я живу здесь уже более шести лет и горжусь тем, что могу называть этот город своим домом.

К сожалению, число бездомных растет; наша семья хочет повысить осведомленность об этой проблеме и также напрямую помогать людям, как только можем. Рождество может быть трудным временем для многих, и работа Lifeshare гарантирует, что никто не будет забыт.

Волонтеры, которых я сегодня встретил, действительно вдохновляют; я очень благодарен, что смог провести время с ними и внести небольшой вклад в такую важную работу для людей, которых они поддерживают», – сказал 25-летний португалец.