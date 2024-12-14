У ван Нистелроя первое поражение во главе «Лестера» – 0:4 от «Ньюкасла» после победы и ничьей

Руд ван Нистелрой потерпел первое поражение в «Лестере».

«Лисы» под руководством нидерландца разгромно уступили «Ньюкаслу » на выезде со счетом 0:4 в 16-м туре АПЛ.

Это третья игра ван Нистелроя на посту главного тренера «Лестера ».

В первых двух матчах экс-форвард и временный тренер «МЮ » одержал победу над «Вест Хэмом» (3:1) и сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2) в рамках АПЛ .