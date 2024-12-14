У ван Нистелроя первое поражение во главе «Лестера» – 0:4 от «Ньюкасла» после победы и ничьей
Руд ван Нистелрой потерпел первое поражение в «Лестере».
«Лисы» под руководством нидерландца разгромно уступили «Ньюкаслу» на выезде со счетом 0:4 в 16-м туре АПЛ.
Это третья игра ван Нистелроя на посту главного тренера «Лестера».
В первых двух матчах экс-форвард и временный тренер «МЮ» одержал победу над «Вест Хэмом» (3:1) и сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2) в рамках АПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем