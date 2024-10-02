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Спецпроект
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У «Барсы» на «Янг Бойз» тоже вышли молодые пацаны. Воспитанники тащат команду Флика

Опубликовала: Анастасия Демидова
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХанс-Дитер Флик
logoТито Виланова
logoМарк-Андре тер Стеген
logoДани Ольмо
logoЛамин Ямаль
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