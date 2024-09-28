Форварду «Байера» Бонифасе не нравится АПЛ: «Предпочитаю испанский и немецкий футбол. Но нет такого, что если бы ко мне обратилась хорошая команда, я бы в нее не перешел»
Виктор Бонифасе заявил, что не хочет переходить в АПЛ.
– Видите ли вы себя играющем в АПЛ?
– Нет. Мне не очень нравится АПЛ. Я предпочитаю испанский и немецкий футбол.
Нет такого, что если бы ко мне обратилась хорошая команда, я бы в нее не перешел.
Но если бы мне пришлось выбирать две страны, в которых я бы действительно хотел жить и играть, я бы выбрал Германию и Испанию, – сказал нападающий Байера Виктор Бонифасе в интервью SportyTV.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bulinews
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