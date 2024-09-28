Форварду «Байера» Бонифасе не нравится АПЛ: «Предпочитаю испанский и немецкий футбол. Но нет такого, что если бы ко мне обратилась хорошая команда, я бы в нее не перешел»

Виктор Бонифасе заявил, что не хочет переходить в АПЛ.

– Видите ли вы себя играющем в АПЛ?

– Нет. Мне не очень нравится АПЛ. Я предпочитаю испанский и немецкий футбол.

Нет такого, что если бы ко мне обратилась хорошая команда, я бы в нее не перешел.

Но если бы мне пришлось выбирать две страны, в которых я бы действительно хотел жить и играть, я бы выбрал Германию и Испанию, – сказал нападающий Байера Виктор Бонифасе в интервью SportyTV.