Агкацев о «Краснодаре»: «6 побед подряд – супер. Каждый сезон претендуем на золото. Опыт прошлого сезона поможет, наверное»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Чемпионат.com Станислав Агкацев Футбол

Станислав Агкацев сказал, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство.

Клуб из Краснодара занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ с 15 очками в 7 матчах. В 7-м туре команда разгромила «Локомотив» – 3:0.

«Начало сезона было немного скомканным. Три игры подряд не могли победить. Потом переломили эту серию. Шесть подряд побед [с учетом Кубка] – это супер.

«Краснодар» каждый сезон претендует на золото. В этом сезоне также: будем бороться за самые высокие места.

Наверное, прошлогодний опыт поможет. Любой опыт полезный всегда», – сказал вратарь «Краснодара». 

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5 комментариев
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Бросается в глаза, что Краснодар перестал быть сладкой булочкой, а заматерел и стал играть более остервенело, что ли! Состав сильный и скамейка достаточно длинная. Они опять будут как минимум в тройке!
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Такой Краснодар не соперник Зениту
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Ответ NIKPLUS
Бросается в глаза, что Краснодар перестал быть сладкой булочкой, а заматерел и стал играть более остервенело, что ли! Состав сильный и скамейка достаточно длинная. Они опять будут как минимум в тройке!
Бросается в глаза, что в основном составе 2 россиянина. Помнится Галицкий хотел 11 собственных воспитанников и атакующий футбол. Но что-то пошло не так
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Ответ Доктор Щульц
Такой Краснодар не соперник Зениту
Краснодар по очереди снимает скальпы с Московских команд и ни в одном матче с ними прогнозы были не в его пользу. Зенит еще будет терять очки не раз.
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