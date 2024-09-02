Агкацев о «Краснодаре»: «6 побед подряд – супер. Каждый сезон претендуем на золото. Опыт прошлого сезона поможет, наверное»

Станислав Агкацев сказал, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство.

Клуб из Краснодара занимает 2-е место в таблице Мир с 15 очками в 7 матчах. В 7-м туре команда разгромила « » – 3:0.

«Начало сезона было немного скомканным. Три игры подряд не могли победить. Потом переломили эту серию. Шесть подряд побед [с учетом Кубка] – это супер.

«Краснодар» каждый сезон претендует на золото. В этом сезоне также: будем бороться за самые высокие места.

Наверное, прошлогодний опыт поможет. Любой опыт полезный всегда», – сказал вратарь « ».