«Ипсвич» за 15+5 млн фунтов купил лучшего бомбардира «Сандерленда» Кларка. «Тоттенхэм» получит 25%

«Ипсвич» объявил о 10-м летнем трансфере.

К команде присоединился вингер . 23-летний футболист заключил контракт на пять сезонов.

По сведениям Sunderland Echo, « » получил за игрока 15 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. 25% будут переведены «Тоттенхэму», которому Джек принадлежал с 2019 по 2022 год.

В минувшем сезоне вингер забил 15 голов в Чемпионшипе – больше всех в «Сандерленде». Подробно со статистикой Кларка можно ознакомиться здесь.

Фото: itfc.co.uk