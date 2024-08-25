«Ипсвич» за 15+5 млн фунтов купил лучшего бомбардира «Сандерленда» Кларка. «Тоттенхэм» получит 25%
«Ипсвич» объявил о 10-м летнем трансфере.
К команде присоединился вингер Джек Кларк. 23-летний футболист заключил контракт на пять сезонов.
По сведениям Sunderland Echo, «Сандерленд» получил за игрока 15 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. 25% будут переведены «Тоттенхэму», которому Джек принадлежал с 2019 по 2022 год.
В минувшем сезоне вингер забил 15 голов в Чемпионшипе – больше всех в «Сандерленде». Подробно со статистикой Кларка можно ознакомиться здесь.
Фото: itfc.co.uk
Помню их еще в 90х в АПЛ, потом на стыке веков 5ое место в АПЛ
Да и как никак, обладатели Кубка Уефа 81ого года