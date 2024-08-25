«Ипсвич» за 15+5 млн фунтов купил лучшего бомбардира «Сандерленда» Кларка. «Тоттенхэм» получит 25%

Теги премьер-лига Англия трансферы Тоттенхэм Сандерленд Ипсвич чемпионшип Джек Кларк деньги Футбол

«Ипсвич» объявил о 10-м летнем трансфере.

К команде присоединился вингер Джек Кларк. 23-летний футболист заключил контракт на пять сезонов.

По сведениям Sunderland Echo, «Сандерленд» получил за игрока 15 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. 25% будут переведены «Тоттенхэму», которому Джек принадлежал с 2019 по 2022 год.

В минувшем сезоне вингер забил 15 голов в Чемпионшипе – больше всех в «Сандерленде». Подробно со статистикой Кларка можно ознакомиться здесь.

Фото: itfc.co.uk

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8 комментариев
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Ипсвич создаёт отличную банду чтобы уверенно выиграть шип в следующем году
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Ответ eld_14
20 миллионов за 15 голов в Чемпионшипе
Так он даже не нападающий. Так-то неплохая статистика.
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Ответ Тимофей Щепкин
Теперь будут проигрывать не 4-1, а 4-3?😁
Думаю, Ипсвич ещё поборется. Особенно в домашних играх они хороши
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Теперь будут проигрывать не 4-1, а 4-3?😁
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Да я что против что ль😀
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Наконец-то дорос до неплохого уровня.
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Ответ yrok77
Думаю, Ипсвич ещё поборется. Особенно в домашних играх они хороши
Лутону не удалось выжить, может Ипсвичу удасться
Помню их еще в 90х в АПЛ, потом на стыке веков 5ое место в АПЛ
Да и как никак, обладатели Кубка Уефа 81ого года
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