«Спартак» – топ-клуб исключительно по армии болельщиков и титулам 90-х. Сейчас это середняк, который борется за места с 5-го по 8-е». Защитник «Химок» Терехов о красно-белых

Защитник «Химок» Сергей Терехов считает, что «Спартак» утратил статус топ-клуба.

– Летом 2022 года много шума наделала ваша фраза: « » занимает десятые места, но при этом считает себя топ-клубом». В прошлом сезоне красно-белые стали пятыми. Выходит, они все еще не топ-клуб на данный момент?

– Послушайте, они – топ-клуб исключительно по армии болельщиков, которая самая большая в России, и по завоеванным титулам в 90-х. Сейчас это обыкновенный клуб, который борется за места с пятого по восьмое. По игровым качествам, по занимаемым местам в последние годы – середняк чемпионата. Топ-клуб – это тот, кто занимает первое-третье место в чемпионате стабильно на протяжении нескольких сезонов.

– Получается, что сейчас только «Зенит» – топ-клуб?

– « », « » всегда вверху.

– В другом интервью вы согласились, что «Спартак» – это народная команда. «Зенит» пока еще не может претендовать на это звание?

– Абсолютно точно, что у «Спартака» самая большая армия болельщиков в стране. Мне кажется, что это еще долго будет так.

– Сколько бы «Зенит» ни выиграл подряд чемпионатов России, он не обгонит «Спартак» по болельщикам?

– В 90-х «Спартак» был очень популярен. Одна из немногих команд, которая играла в Лиге чемпионов, и за нее болела вся страна. Думаю, что с того времени все идет и их будет тяжело переплюнуть, – сказал .

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