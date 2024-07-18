«Спартак» – топ-клуб исключительно по армии болельщиков и титулам 90-х. Сейчас это середняк, который борется за места с 5-го по 8-е». Защитник «Химок» Терехов о красно-белых

Теги Спартак Зенит Химки премьер-лига Россия Сергей Терехов Краснодар Футбол

Защитник «Химок» Сергей Терехов считает, что «Спартак» утратил статус топ-клуба.

– Летом 2022 года много шума наделала ваша фраза: «Спартак» занимает десятые места, но при этом считает себя топ-клубом». В прошлом сезоне красно-белые стали пятыми. Выходит, они все еще не топ-клуб на данный момент?

– Послушайте, они – топ-клуб исключительно по армии болельщиков, которая самая большая в России, и по завоеванным титулам в 90-х. Сейчас это обыкновенный клуб, который борется за места с пятого по восьмое. По игровым качествам, по занимаемым местам в последние годы – середняк чемпионата. Топ-клуб – это тот, кто занимает первое-третье место в чемпионате стабильно на протяжении нескольких сезонов.

– Получается, что сейчас только «Зенит» – топ-клуб?

– «Зенит», «Краснодар» всегда вверху.

– В другом интервью вы согласились, что «Спартак» – это народная команда. «Зенит» пока еще не может претендовать на это звание?

– Абсолютно точно, что у «Спартака» самая большая армия болельщиков в стране. Мне кажется, что это еще долго будет так.

– Сколько бы «Зенит» ни выиграл подряд чемпионатов России, он не обгонит «Спартак» по болельщикам?

– В 90-х «Спартак» был очень популярен. Одна из немногих команд, которая играла в Лиге чемпионов, и за нее болела вся страна. Думаю, что с того времени все идет и их будет тяжело переплюнуть, – сказал Терехов.

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103 комментария
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Ну допустим. А Краснодар причем только? За последние условно 8 сезонов у Спартака 4 медали и Кубок. У Краснодара 3 медали. Они топ, а Спартак нет?
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-13
+62
Выдал базу)
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-27
+53
Ответ reddman
тут такое, что у вратаря Зенита Михаила Кержакова 17 титулов, а у Спартака с 90х только 16
А при чем тут вратарь Зенита? Он эти титулы в Краснодаре взял? Что за бредовый ответ?!
+54
-7
+47
Это не база, это генштаб какой-то!
+43
-15
+28
Ответ Омичёв
Зато Химки суперизвестный и популярный клуб в стране. Пошутил так пошутил)))
А причем тут Химки вообще. Он же не говорит, что спартак в заднице, а вот Химки великие
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По факту)
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+15
Ответ Валерий Глубокий
Треков , молчал бы ! Топ игрок ))) все ковыряешься , не пора заканчивать ! Грязный защитник , никогда ни за кем не успевал ! Бегал как загнанная лошадь , а толку ноль ) ну поплыли ещё)))
этот сгорел, несите следующего
+16
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+14
Так можно сказать и о Милане,МЮ,Лилле,Лионе и т д
Если говорить про здесь и сейчас то по меркам РПЛ есть только один топ клуб по составу и по финансам и это Зенит.
Но здравый человек никогда не будет оценивать клуб в моменте
Вон,Динамо несколько лет назад вылетело в лучшую лигу,а в этом году боролась за чемпионство
Или же Лион мог вылететь в лигу 2,от этого он не стал не топ клубом.
Или же Сити,каких то 10-15 лет назад,всем было пофигу на сити,а сейчас это одна из лучших команд мира.
Каждому свое время
+13
-1
+12
Ответ Омичёв
Зато Химки суперизвестный и популярный клуб в стране. Пошутил так пошутил)))
А при чём Химки, про Спартак вопрос, ответ был по существу
+14
-3
+11
«Краснодар» всегда вверху
---
Спартак за последние пять лет - два попадания в тройку
Краснодар за последние пять лет - два попадания в тройку
Первые - середняки, вторые - "всегда вверху", не перепутайте
+9
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Почему журналист не задаёт игроку вопросы о своей же команде-лифте, мало кликбейта будет?)
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+9
Ответ Bartez1986
Ну допустим. А Краснодар причем только? За последние условно 8 сезонов у Спартака 4 медали и Кубок. У Краснодара 3 медали. Они топ, а Спартак нет?
Тогда всех можно назвать середняками))
Потому что больше медалей не будет ни у кого за этот период.
Зенит конечно же оставляем за скобками.
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Топ клуб и по бюджету тоже забыл упомянуть)а Локо Краснодар Динамо топы ?у них титулов наверно больше за последние годы да?)что за бред
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Ответ reddman
тут такое, что у вратаря Зенита Михаила Кержакова 17 титулов, а у Спартака с 90х только 16
У зенита за 79 лет два титула, а Спартак в полном составе было и Олимпийское золото, многие чемпионы Европы, СССР, обладатели кубка
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что это выползло?
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Итак.

Сезон 20/21: Спартак - серебро, Краснодар 10 место (всё время наверху, да)
Сезон 21/22: Краснодар - 4 место, Спартак 10 место и Кубок России + 1/8 ЛЕ.
Сезон 22/23: Спартак -3 место, Краснодар - 6 место

Как же так команда, бьющаяся за места с 5 по 8, серебро и бронзу за 5 лет взяла последние?
Ну само собой, какой то ноунейм глумится над Спартаком, будем радостно плвизгивать.
Называть "клубом наверху" команду, которая имеет аж целое серебро за всё время и ноль кубков - сильное, смелое, взвешенное заявление.
В своей ненависти к Спартаку многие футболисты и эксперты с IQ улитки не проходят часто элементарный факт-чекинг.
В РПЛ уже кучу лет ровно один топ - Зенит, а заявления про Краснодар и его околотоповость просто смешны.
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Базированный комментарий, добавить нечего, будем честны.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Копа Дель Соль - помним 👍🏻
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По результатам - согласен с Тереховым, по инвестициям, инфраструктуре и всему остальному - не согласен. По этой же логике МЮ не топ-клуб. Болею за Мясо 25 лет
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Ответ Alex Chernov
Чемпион 17 го, кубок 20 го... Краснодар - финалист супер кубка.. Не знаю, по факту Спартак топ клуб для России, хотя на это и плевать, а Терехова Спартак видимо обидел чем то, к гадалке не ходи 🙃
Сто процентов. Причислять к топам команду с нулём трофеев за всю историю и с целой серебряной медалькой - сильнейшее заявление
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Ответ Ildar Izmailov
Честно говоря это чушь про то что клуб середняк борющийся за 5-8 место.Если говорить по фактам то за последние 8 сезонов 1 золото,1 серебро и дважды бронза чемпионата.
почему ты именно последние 8 лет взял?
предыдущие четыре сезона, например, не включил в свою статистику, где вы заняли 5, 6, 6, 4 места? или так удобнее?)
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Ответ Валерий Глубокий
Треков , молчал бы ! Топ игрок ))) все ковыряешься , не пора заканчивать ! Грязный защитник , никогда ни за кем не успевал ! Бегал как загнанная лошадь , а толку ноль ) ну поплыли ещё)))
Его скилы здесь вообще ни к месту!
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Нашли, кого спросить. Вы можете себе представить ситуацию, чтобы, например, в Англии игрока Брентфорда спросили, что он думает о статусе МЮ.
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Спартак - это не клуб. Спартак - как Барса, это больше, чем клуб. И пока хозяева Спартака это не понимают, Спартак будет в кризисе. Когда идеи и ценности не на первом месте, а пресловутый результат или, что хуже всего, прибыль, Спартак разрушается. Сам я считаю, что Спартак нужно передать болельщикам, то есть сделать общественной организацией, как Барса.
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0
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Ответ Омичёв
Пусть сначала из Химок вылезет, потом судит
Вылезет? А зачем оттуда "вылезать"? Команда вышла в высшую лигу, его кормят, поят, одевают.Возят на игры. Медицинское обслуживание бесплатное. И за это еще платят приличную зарплату. Сопоставь с собой и подумай, кому надо откуда "вылезать".
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+3
Ответ Bartez1986
Ну допустим. А Краснодар причем только? За последние условно 8 сезонов у Спартака 4 медали и Кубок. У Краснодара 3 медали. Они топ, а Спартак нет?
Почему условно именно 8?
За последние условно 12 сезонов у спартака тоже 4 медали и кубок
А за последние условно 16 сезонов у спартака наберётся аж 6 медалей.
Цифра не условная, а самая удобная)
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а чо титр не даете что он воспитанник динамо?)
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Ответ Owen_the_Simple
А до того десятое. Тоже не 5-8, но есть нюанс...
а до этого второе. Ну и где постоянная борьба за 5 место?
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Всё по делу, кроме мнения о Краснодаре
+2
0
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Кто это?
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