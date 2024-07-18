«Спартак» – топ-клуб исключительно по армии болельщиков и титулам 90-х. Сейчас это середняк, который борется за места с 5-го по 8-е». Защитник «Химок» Терехов о красно-белых
Защитник «Химок» Сергей Терехов считает, что «Спартак» утратил статус топ-клуба.
– Летом 2022 года много шума наделала ваша фраза: «Спартак» занимает десятые места, но при этом считает себя топ-клубом». В прошлом сезоне красно-белые стали пятыми. Выходит, они все еще не топ-клуб на данный момент?
– Послушайте, они – топ-клуб исключительно по армии болельщиков, которая самая большая в России, и по завоеванным титулам в 90-х. Сейчас это обыкновенный клуб, который борется за места с пятого по восьмое. По игровым качествам, по занимаемым местам в последние годы – середняк чемпионата. Топ-клуб – это тот, кто занимает первое-третье место в чемпионате стабильно на протяжении нескольких сезонов.
– Получается, что сейчас только «Зенит» – топ-клуб?
– «Зенит», «Краснодар» всегда вверху.
– В другом интервью вы согласились, что «Спартак» – это народная команда. «Зенит» пока еще не может претендовать на это звание?
– Абсолютно точно, что у «Спартака» самая большая армия болельщиков в стране. Мне кажется, что это еще долго будет так.
– Сколько бы «Зенит» ни выиграл подряд чемпионатов России, он не обгонит «Спартак» по болельщикам?
– В 90-х «Спартак» был очень популярен. Одна из немногих команд, которая играла в Лиге чемпионов, и за нее болела вся страна. Думаю, что с того времени все идет и их будет тяжело переплюнуть, – сказал Терехов.
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Если говорить про здесь и сейчас то по меркам РПЛ есть только один топ клуб по составу и по финансам и это Зенит.
Но здравый человек никогда не будет оценивать клуб в моменте
Вон,Динамо несколько лет назад вылетело в лучшую лигу,а в этом году боролась за чемпионство
Или же Лион мог вылететь в лигу 2,от этого он не стал не топ клубом.
Или же Сити,каких то 10-15 лет назад,всем было пофигу на сити,а сейчас это одна из лучших команд мира.
Каждому свое время
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Спартак за последние пять лет - два попадания в тройку
Краснодар за последние пять лет - два попадания в тройку
Первые - середняки, вторые - "всегда вверху", не перепутайте
Потому что больше медалей не будет ни у кого за этот период.
Зенит конечно же оставляем за скобками.
Сезон 20/21: Спартак - серебро, Краснодар 10 место (всё время наверху, да)
Сезон 21/22: Краснодар - 4 место, Спартак 10 место и Кубок России + 1/8 ЛЕ.
Сезон 22/23: Спартак -3 место, Краснодар - 6 место
Как же так команда, бьющаяся за места с 5 по 8, серебро и бронзу за 5 лет взяла последние?
Ну само собой, какой то ноунейм глумится над Спартаком, будем радостно плвизгивать.
Называть "клубом наверху" команду, которая имеет аж целое серебро за всё время и ноль кубков - сильное, смелое, взвешенное заявление.
В своей ненависти к Спартаку многие футболисты и эксперты с IQ улитки не проходят часто элементарный факт-чекинг.
В РПЛ уже кучу лет ровно один топ - Зенит, а заявления про Краснодар и его околотоповость просто смешны.
предыдущие четыре сезона, например, не включил в свою статистику, где вы заняли 5, 6, 6, 4 места? или так удобнее?)
За последние условно 12 сезонов у спартака тоже 4 медали и кубок
А за последние условно 16 сезонов у спартака наберётся аж 6 медалей.
Цифра не условная, а самая удобная)