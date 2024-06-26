Румыния забила с пенальти за фол на краю штрафной Словакии. Ганцко попал Хаджи по стопе за пределами площади

Теги Сборная Словакии по футболу судьи Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Даниэль Зиберт видеоповторы Янис Хаджи Рэзван Марин Давид Ганцко Футбол

Румыния получила пенальти в спорной ситуации.

На 34-й минуте матча Евро-2024 защитник сборной Словакии Давид Ганцко вблизи линии своей штрафной площади задел переднюю часть стопы пытавшегося обыграть его Яниса Хаджи, и румынский полузащитник, вдобавок зацепив голень соперника уже внутри штрафной, упал на газон.

Главный судья Даниэль Зиберт назначил штрафной удар, однако после консультации с видеоассистентом изменил решение в пользу назначения одиннадцатиметрового.

Хавбек Рэзван Марин успешно реализовал удар с точки – 1:1.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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8 комментариев
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Вчера явный пенальти в пользу Сербов не дали, когда Митровичу чуть футболку не порвали.
Сегодня абсолютно левый в пользу Румынии.
Зачем нужен ВАР?)
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Правила футбола гласят - фиксируется первое нарушение, оно было за пределами штрафной. Пенальти высосан из мизинца на ноге судьи.
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Румын сам нашел это нарушение. Он увидел возможность и сделал движение ногой
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0
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Правила гласят, что если нарушение началось вне штрафной и продолжилось в штрафной, то это пенальти
Так оно не продолжилось в штрафной, румын сам наткнулся на ногу словака) Это- симуляция)
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