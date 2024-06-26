Румыния забила с пенальти за фол на краю штрафной Словакии. Ганцко попал Хаджи по стопе за пределами площади
Румыния получила пенальти в спорной ситуации.
На 34-й минуте матча Евро-2024 защитник сборной Словакии Давид Ганцко вблизи линии своей штрафной площади задел переднюю часть стопы пытавшегося обыграть его Яниса Хаджи, и румынский полузащитник, вдобавок зацепив голень соперника уже внутри штрафной, упал на газон.
Главный судья Даниэль Зиберт назначил штрафной удар, однако после консультации с видеоассистентом изменил решение в пользу назначения одиннадцатиметрового.
Хавбек Рэзван Марин успешно реализовал удар с точки – 1:1.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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