Румыния забила с пенальти за фол на краю штрафной Словакии. Ганцко попал Хаджи по стопе за пределами площади

Румыния получила пенальти в спорной ситуации.

На 34-й минуте матча Евро-2024 защитник сборной Словакии Давид Ганцко вблизи линии своей штрафной площади задел переднюю часть стопы пытавшегося обыграть его , и румынский полузащитник, вдобавок зацепив голень соперника уже внутри штрафной, упал на газон.

Главный судья назначил штрафной удар, однако после консультации с видеоассистентом изменил решение в пользу назначения одиннадцатиметрового.

Хавбек Рэзван Марин успешно реализовал удар с точки – 1:1.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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