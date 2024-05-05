«Зенит» и «Аль-Васль» из ОАЭ заключили соглашение о сотрудничестве

«Зенит» объявил о сотрудничестве с «Аль-Васлем» из ОАЭ.

«5 мая председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и президент « » Ахмед Мохаммед ибн Шафар подписали меморандум о сотрудничестве.



Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и ОАЭ, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.



Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон.



«Аль-Васль», базирующийся в Дубае, – лидер текущего сезона чемпионата ОАЭ, семикратный чемпион страны и двукратный обладатель национального Кубка», – говорится в официальном сообщении « ».