«Зенит» и «Аль-Васль» из ОАЭ заключили соглашение о сотрудничестве

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев высшая лига ОАЭ Аль-Васль Футбол

«Зенит» объявил о сотрудничестве с «Аль-Васлем» из ОАЭ.

«5 мая председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и президент «Аль-Васля» Ахмед Мохаммед ибн Шафар подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и ОАЭ, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.

Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон.

«Аль-Васль», базирующийся в Дубае, – лидер текущего сезона чемпионата ОАЭ, семикратный чемпион страны и двукратный обладатель национального Кубка», – говорится в официальном сообщении «Зенита».

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