«Зенит» и «Аль-Васль» из ОАЭ заключили соглашение о сотрудничестве
«Зенит» объявил о сотрудничестве с «Аль-Васлем» из ОАЭ.
«5 мая председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и президент «Аль-Васля» Ахмед Мохаммед ибн Шафар подписали меморандум о сотрудничестве.
Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и ОАЭ, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.
Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон.
«Аль-Васль», базирующийся в Дубае, – лидер текущего сезона чемпионата ОАЭ, семикратный чемпион страны и двукратный обладатель национального Кубка», – говорится в официальном сообщении «Зенита».