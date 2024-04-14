Гласнер про 1:0 с «Ливерпулем»: «Игроки «Пэлас» защищались каждой клеточкой своего тела во втором тайме – было очень сильное давление. Мы провели блестящий первый тайм»

Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Ливерпулем».

«Кристал Пэлас» выиграл со счетом 1:0 в матче 33-го тура .

«Мы провели блестящий первый тайм – в том, как мы играли, как оборонялись, как уверенно контролировали мяч.

Также мы забили великолепный гол на «Энфилде». Терпение, желание и командный дух были идеальными с нашей стороны.

Во втором тайме « » оказал очень сильное давление на нас, но футболисты защищались каждой клеточкой своего тела. Мы получили вознаграждение за это.

Мы защищались как команда, а это то, что вам нужно, чтобы сохранить ворота сухими», – сказал главный тренер « » .