Гласнер про 1:0 с «Ливерпулем»: «Игроки «Пэлас» защищались каждой клеточкой своего тела во втором тайме – было очень сильное давление. Мы провели блестящий первый тайм»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кристал Пэлас Оливер Гласнер Футбол

Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Ливерпулем».

«Кристал Пэлас» выиграл со счетом 1:0 в матче 33-го тура АПЛ.

«Мы провели блестящий первый тайм – в том, как мы играли, как оборонялись, как уверенно контролировали мяч.

Также мы забили великолепный гол на «Энфилде». Терпение, желание и командный дух были идеальными с нашей стороны.

Во втором тайме «Ливерпуль» оказал очень сильное давление на нас, но футболисты защищались каждой клеточкой своего тела. Мы получили вознаграждение за это.

Мы защищались как команда, а это то, что вам нужно, чтобы сохранить ворота сухими», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.

3 комментария
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