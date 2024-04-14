Гласнер про 1:0 с «Ливерпулем»: «Игроки «Пэлас» защищались каждой клеточкой своего тела во втором тайме – было очень сильное давление. Мы провели блестящий первый тайм»
Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Ливерпулем».
«Кристал Пэлас» выиграл со счетом 1:0 в матче 33-го тура АПЛ.
«Мы провели блестящий первый тайм – в том, как мы играли, как оборонялись, как уверенно контролировали мяч.
Также мы забили великолепный гол на «Энфилде». Терпение, желание и командный дух были идеальными с нашей стороны.
Во втором тайме «Ливерпуль» оказал очень сильное давление на нас, но футболисты защищались каждой клеточкой своего тела. Мы получили вознаграждение за это.
Мы защищались как команда, а это то, что вам нужно, чтобы сохранить ворота сухими», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.