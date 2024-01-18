«Манчестер Сити» показал форму, посвященную китайскому Новому году

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия игровая форма стиль Футбол

«Манчестер Сити» представил форму, посвященную китайскому Новому году.

Комплект разработан компанией Puma и посвящен году деревянного дракона. Первой в этой форме сыграет женская команда «горожан» – в дерби против «Манчестер Юнайтед» 24 января. 

Китайский Новый год в 2024 году наступит 10 февраля. Этот праздник принято отмечать 15 дней.

Фото: https://twitter.com/ManCity/

14 комментариев
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Смотрится очень стильно. Пума отличаются оригинальностью
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А будет форма посвящённая 115-и нарушениям, и форма посвящённая суду по этим нарушениям?
не перелогинился?
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+22
Пума просто топовые формы делает, что для сборных, что для клубов, особенно когда дело касается третьих комплектов. Найку и Адидасу учится и учиться
+26
-5
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А будет форма посвящённая 115-и нарушениям, и форма посвящённая суду по этим нарушениям?
+27
-19
+8
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А будет форма посвящённая 115-и нарушениям, и форма посвящённая суду по этим нарушениям?
Это пока всего лишь обвинения. Никто не доказал их. Посмотрим чем это закончится. Хейтеры Ман Сити обычно переобуваться умеют. До матча гарантируют разгром а после матча крайним сделают судей. До суда гарантируют третий дивизион а после суда все виноваты
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Классно смотрится на контрасте черного и белого.
Вообще, как только Сити сменил Найк на Пуму, сразу форма изменилась к лучшему.
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Ответ Дима Громов
если не ошибаюсь адидас и пума это 2 родных брата, которые поругались и разделили один брэнд..
Да да. Фильм даже есть об этом)
"Дуэль братьев. История Adidas и Puma" 2016г
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Драконы смотрятся
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Если Доку вытеснит Грилиша из состава, то тот спокойно может оставаться в Сити в качестве манекена
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ну и г
нечего не видно из за этого цвета
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Ответ Мадина Уйгурова
Пума просто топовые формы делает, что для сборных, что для клубов, особенно когда дело касается третьих комплектов. Найку и Адидасу учится и учиться
если не ошибаюсь адидас и пума это 2 родных брата, которые поругались и разделили один брэнд..
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А будет форма посвящённая 115-и нарушениям, и форма посвящённая суду по этим нарушениям?
ты случайно не бубен?
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