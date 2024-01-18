«Манчестер Сити» показал форму, посвященную китайскому Новому году
«Манчестер Сити» представил форму, посвященную китайскому Новому году.
Комплект разработан компанией Puma и посвящен году деревянного дракона. Первой в этой форме сыграет женская команда «горожан» – в дерби против «Манчестер Юнайтед» 24 января.
Китайский Новый год в 2024 году наступит 10 февраля. Этот праздник принято отмечать 15 дней.
Вообще, как только Сити сменил Найк на Пуму, сразу форма изменилась к лучшему.
"Дуэль братьев. История Adidas и Puma" 2016г
нечего не видно из за этого цвета