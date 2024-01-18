«Манчестер Сити» показал форму, посвященную китайскому Новому году

«Манчестер Сити» представил форму, посвященную китайскому Новому году.

Комплект разработан компанией Puma и посвящен году деревянного дракона. Первой в этой форме сыграет женская команда «горожан» – в дерби против «Манчестер Юнайтед» 24 января.

Китайский Новый год в 2024 году наступит 10 февраля. Этот праздник принято отмечать 15 дней.

Фото: https://twitter.com/ManCity/