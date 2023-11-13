Промес и Игнатов набрали по 11 очков в Fantasy РПЛ за матч с «Ростовом» – лучший результат тура. У них по голу и ассисту
Спартаковцы Квинси Промес и Михаил Игнатов стали самыми эффективными в туре.
В 15-м туре Мир РПЛ они забили по голу и отдали друг другу по результативной передаче – благодаря этому «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.
Таким образом, они набрали по 11 очков в фэнтези-турнире РПЛ: +5 за гол, +3 за ассисты, по +2 за 60 минут на поле. Кроме того, у Промеса есть бонусное очко за полный матч, а у Игнатова – за сухой, потому что его заменили при счете 2:0.
Полузащитники «Спартака» показали лучший результат в туре среди всех игроков лиги.
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