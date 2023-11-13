Промес и Игнатов набрали по 11 очков в Fantasy РПЛ за матч с «Ростовом» – лучший результат тура. У них по голу и ассисту

Теги Спартак премьер-лига Россия fantasy Квинси Промес Михаил Игнатов Футбол

Спартаковцы Квинси Промес и Михаил Игнатов стали самыми эффективными в туре.

В 15-м туре Мир РПЛ они забили по голу и отдали друг другу по результативной передаче – благодаря этому «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

Таким образом, они набрали по 11 очков в фэнтези-турнире РПЛ: +5 за гол, +3 за ассисты, по +2 за 60 минут на поле. Кроме того, у Промеса есть бонусное очко за полный матч, а у Игнатова – за сухой, потому что его заменили при счете 2:0.

Полузащитники «Спартака» показали лучший результат в туре среди всех игроков лиги.

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1 комментарий

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Вячеслав Припузов
Красавчики, новая связка работает... Голы Промеса второй матч под копирку... Спартак на подъеме, так держать! Умярова в основу...
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