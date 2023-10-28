«Реал» выиграл второе подряд класико у «Барселоны». Было три поражения кряду до этого

«Реал» выиграл два из пяти последних матчей против «Барселоны».

Команда тренера одержала победу со счетом 2:1 в матче 11-го тура .

Это вторая победа подряд « » в класико. В прошлом матче мадридцы выиграли со счетом 4:0.

До этого « » обыграла «Реал» три раза подряд – 3:1, 1:0 и 2:1.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барселоной» и «Реалом».