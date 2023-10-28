«Реал» выиграл второе подряд класико у «Барселоны». Было три поражения кряду до этого

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» выиграл два из пяти последних матчей против «Барселоны».

Команда тренера Карло Анчелотти одержала победу со счетом 2:1 в матче 11-го тура Ла Лиги.

Это вторая победа подряд «Реала» в класико. В прошлом матче мадридцы выиграли со счетом 4:0.

До этого «Барселона» обыграла «Реал» три раза подряд – 3:1, 1:0 и 2:1.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барселоной» и «Реалом».

78 комментариев

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Cruel Snake
🌟 Лучший игрок матча
🌟 Лучший бомбардир Ла Лиги
Блестящий Джуд Беллингем 👏 👏 👏
+89
-6
+83
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udiekemen
Ответ Cruel Snake
🌟 Лучший игрок матча 🌟 Лучший бомбардир Ла Лиги Блестящий Джуд Беллингем 👏 👏 👏
Лучший игрок мира на данный)
+61
-10
+51
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шамиль аланов
Модрич какой же он гений!(теневой). Надеюсь Анчи поймет его важность
+23
0
+23
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llolishe
Ответ f0rmoceft
Некие боты говорили, что Гави лучше Беллингема))
Кертис Джонс сильнее Гавье
+19
-2
+17
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f0rmoceft
Некие боты говорили, что Гави лучше Беллингема))
+21
-5
+16
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udiekemen
Королевский Клуб)
Беллингем>>>Барса
+28
-15
+13
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real19024ver
А где бчкшные, которые ноют периодически на судью, когда играют лишних 1-3 минуты?
Сейчас все ок? :)
+14
-5
+9
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0:4 на спотифай камп ноу
Оба на Камп ноу. Точнее на спотифай
+14
-6
+8
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фк кабинет
Помним 0-4 с Хет- триком Бензема в ворота нашей Барсы.
+11
-4
+7
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JENNINGS
Величайший клуб! No1 в Испании и мире!👑🤍💜
+22
-16
+6
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Davlord
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Оба на Камп ноу. Точнее на спотифай
Это на Олимпийском стадионе, Камп ноу на реконструкции
+6
0
+6
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Кузя Гитарист
Все по делу . Победа на классе .
+13
-9
+4
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Univerzzall
Коментатор (открыто топящий за Барсу)на сетанта назвал Джуда чертом. Вот это подгорело))
+8
-4
+4
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usman703
Ответ GuruFutbola
Напоминаю, 6 игроков основы Барсы травмировано и все равно весь матч возили мордой об газон 300 млн полузащиту бесплатные Гави и Фермин
никого не возили, Барса вообще потеряла в качестве по сравнению с прошлым сезоном
+6
-2
+4
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ten Hag
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Оба на Камп ноу. Точнее на спотифай
Роллинг стоунз арена:)
+5
-1
+4
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olimbek
Реал играл до конца и замены сработали. А Барса не дожала, усталость и Ромеу с Левандовски. Поздравляю болелов Реала с заслуженной победой.
+3
0
+3
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Zemanuha
Ответ llolishe
Кертис Джонс сильнее Гавье
Гави конечно пыль по сравнению с Беллингемом)
+7
-4
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Старик Стариканов
Беллингем новый хозяин бчк
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Арыч Фаворитик
Беллингем новый Зидан конечно, сейчас пойдет и на золотой мяч и на обложку фифы. Нравится мне этот парень, и характер ни как у Мбаппе. Матч супер... и да окко будьте прокляты
+3
-1
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Ханс Ланда
Гути все-таки прав: наследниками трона Месси и Роналду будут не Мбаппе и Холланд…его единолично займет Джуд Беллингем
All hail the King!
+5
-3
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Barsa! bolshe chem klub
Анчелотти угадал с заменами, так как лучше Хави читает он игру. Ну и Джуд просто сделал то что умеет на высшем уровне!
С победой Реалу
+2
0
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Маноло Санчи́с
Ответ Cruel Snake
🌟 Лучший игрок матча 🌟 Лучший бомбардир Ла Лиги Блестящий Джуд Беллингем 👏 👏 👏
Классико имени Джуда)
+2
0
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Eugene10
Ответ f0rmoceft
Некие боты говорили, что Гави лучше Беллингема))
Беллингем провел сильный матч, безусловно
Но обесценивать игру Гави в этом матче тоже не стоит, отлично сыграл на всех участках поля
+2
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Армен Онфрой
Беллингем выиграл Классико)
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Al_Pachino...)
Беллингем просто монстр 😎
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