«Реал» выиграл второе подряд класико у «Барселоны». Было три поражения кряду до этого
«Реал» выиграл два из пяти последних матчей против «Барселоны».
Команда тренера Карло Анчелотти одержала победу со счетом 2:1 в матче 11-го тура Ла Лиги.
Это вторая победа подряд «Реала» в класико. В прошлом матче мадридцы выиграли со счетом 4:0.
До этого «Барселона» обыграла «Реал» три раза подряд – 3:1, 1:0 и 2:1.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барселоной» и «Реалом».
🌟 Лучший бомбардир Ла Лиги
Блестящий Джуд Беллингем 👏 👏 👏
Беллингем>>>Барса
Сейчас все ок? :)
All hail the King!
С победой Реалу
Но обесценивать игру Гави в этом матче тоже не стоит, отлично сыграл на всех участках поля