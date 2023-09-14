Арсен Захарян: «Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси»

Арсен Захарян заявил, что ему был интереснее переход в «Сосьедад», чем в «Челси».

присоединился к испанской команде в августе этого года. Прошлым летом в трансфере российского футболиста был заинтересован « », но сделка сорвалась.

«Мне было интереснее перейти в « », чем в «Челси». К тому же это был более реалистичный вариант.

Я понял, что стал игроком «Реала», только когда подписал контракт. Меня беспокоили некоторые проблемы во время переговоров, но теперь я здесь», – сказал полузащитник.

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