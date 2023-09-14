Арсен Захарян: «Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян заявил, что ему был интереснее переход в «Сосьедад», чем в «Челси».

Захарян присоединился к испанской команде в августе этого года. Прошлым летом в трансфере российского футболиста был заинтересован «Челси», но сделка сорвалась. 

«Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси». К тому же это был более реалистичный вариант.

Я понял, что стал игроком «Реала», только когда подписал контракт. Меня беспокоили некоторые проблемы во время переговоров, но теперь я здесь», – сказал полузащитник.

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46 комментариев

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Никита Алексеев
В Сосьедаде практика, в Челси даже шкафчик не дадут сразу
+60
-4
+56
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Roman Araslanov
Ответ Никита Алексеев
В Сосьедаде практика, в Челси даже шкафчик не дадут сразу
Самое главное это то, что в Сосьедаде ЛЧ, а в Челси чемпионшип)
+61
-6
+55
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Roman
Ответ S. A.
Прямо сейчас это команды разного уровня
Да, Сосьедад в ЛЧ, а Челси даже не четвертый клуб Лондона
+27
-3
+24
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Акира_1
Мудрик и Захарян в одной команде. Такого уровня шума вокруг себя не выдержала бы ни одна команда
+21
-3
+18
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Тухель
Ответ Акира_1
Мудрик и Захарян в одной команде. Такого уровня шума вокруг себя не выдержала бы ни одна команда
Миранчук был в одной команде с Малиновский на момент начала событий. И ничего не случилось. Они нормально общались и ни одного ни второго не травил никто.
+17
-3
+14
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Green grass
Ответ Никита Алексеев
В Сосьедаде практика, в Челси даже шкафчик не дадут сразу
Не хочется Арсену переодаваться в коридоре. Можно понять
+10
0
+10
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grishaffrfr
Нам то не гони
+9
-3
+6
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Rus Donskoy
😁 хитрый армянин))
+5
-1
+4
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JohnnyMulka
Ответ S. A.
Прямо сейчас это команды разного уровня
Сосьедад выше на 2 головы
+6
-3
+3
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GuruFutbola
Ну тут все верно, лучше играть в лч, чем бороться за прописку в апл)
+3
-1
+2
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Не смотрел, но осуждаю
Ответ Акира_1
Мудрик и Захарян в одной команде. Такого уровня шума вокруг себя не выдержала бы ни одна команда
был Малиновсаий и Миранчук в одной команде совсем недавно, и норм вроде
+1
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Венера Виллендорфская
С такими интересами и в Динамо мог бы остаться.
+1
0
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Никита Алексеев
Ответ Roman Araslanov
Самое главное это то, что в Сосьедаде ЛЧ, а в Челси чемпионшип)
Ну один год поиграл бы в премьер лиге)
+1
0
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Lis Krut
Ответ Roman Araslanov
Самое главное это то, что в Сосьедаде ЛЧ, а в Челси чемпионшип)
Ну удачи Сосьедаду, неизвестно когда ещё такое может произойти
Челси всё-таки более активный участник ЛЧ
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Muhammad Juraev
Ответ Lis Krut
ага прёт просто Жирона, Гранада и Лас-Пальмас подтвердят) давайте хоть до нового года посмотрим куда кто придет)
Жирона, Гранада и Лас Пальмас сводят Челси в школу футбола!
Сосьедад в ЛЧ, а Челси где?
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Under
Ответ Иван Шуткин
Челси это кладбище
а Глушаков вообще похороны
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Muhammad Juraev
Ответ Lis Krut
Посмотрим где будет по итогам сезона) Сосьедад не был даже близко к тому где был Челси в последние лет 10 Поэтому ловить ха-ха от трудностей из которых в Лондоне выползают сравнивая с более-менее что-то показывающим не такой продолжительный период времени РС такое... не от большого чувства юмора Челси в АПЛ, РС в Ла Лиге Они никогда друг другу заклятыми конкурентами не были и маловероятно что пересекаться будут часто в ближайшие годы
Я говорю про прямо сейчас, ало!
Сейчас выбрать Челси это загубить свою карьеру!
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S. A.
Ответ JohnnyMulka
Сосьедад выше на 2 головы
Именно)
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AlexZhano__
Ну теперь-то да. Год назад всё же в футболе были другие расклады.
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Chernoy
Ну то, что не с детства за Сосьедад уже молодец
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trof
Логично с точки зрения игровой практики
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Сергей Лепехин
Болтал бы меньше
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goga70
Самый хитрый из армян - Сеня Захарян:).
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Семён Жуйло
Челси переполнен. Шанс пробиться не только в основу, но даже на скамейку куда более мизерный. Тому, кто хочет в Челси надо подождать пару сезонов, пока там закупочная горячка закончится.
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Lis Krut
Ответ Muhammad Juraev
Я говорю про прямо сейчас, ало! Сейчас выбрать Челси это загубить свою карьеру!
с чего вы взяли?
потому что у команды проблемы ему загубить карьеру в Челси проще чем в Сосьедаде?
это очень сомнительная гипотеза которую невозможно проверить, учитывая известные переходы в кризисные команды которые себя оправдали
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