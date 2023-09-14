Арсен Захарян: «Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси»
Арсен Захарян заявил, что ему был интереснее переход в «Сосьедад», чем в «Челси».
Захарян присоединился к испанской команде в августе этого года. Прошлым летом в трансфере российского футболиста был заинтересован «Челси», но сделка сорвалась.
«Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси». К тому же это был более реалистичный вариант.
Я понял, что стал игроком «Реала», только когда подписал контракт. Меня беспокоили некоторые проблемы во время переговоров, но теперь я здесь», – сказал полузащитник.
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Челси всё-таки более активный участник ЛЧ
Сосьедад в ЛЧ, а Челси где?
Сейчас выбрать Челси это загубить свою карьеру!
потому что у команды проблемы ему загубить карьеру в Челси проще чем в Сосьедаде?
это очень сомнительная гипотеза которую невозможно проверить, учитывая известные переходы в кризисные команды которые себя оправдали