Пентек перешел в «Истанбул» бесплатно. «Герта» подписывала его за 27 млн евро, «Милан» – за 35

Экс-форвард «Милана» и «Герты» Кшиштоф Пентек перешел в «Истанбул».

присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента, подписав контракт на 3 года.

В сезоне-2022/23 Пентек выступал за «Салернитану» на правах аренды у «Герты». В 2020 году немецкий клуб заплатил « » 27 млн евро за 28-летнего форварда. «Милан» подписал Пентека в 2019 году из «Дженоа» за 35 млн евро.

Со статистикой выступлений польского нападающего можно ознакомиться здесь.

Фото: ibfk.com.tr