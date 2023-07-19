Пентек перешел в «Истанбул» бесплатно. «Герта» подписывала его за 27 млн евро, «Милан» – за 35

Теги Герта Милан бундеслига Германия высшая лига Турция трансферы Истанбул Кшиштоф Пентек Футбол

Экс-форвард «Милана» и «Герты» Кшиштоф Пентек перешел в «Истанбул».

Пентек присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента, подписав контракт на 3 года.

В сезоне-2022/23 Пентек выступал за «Салернитану» на правах аренды у «Герты». В 2020 году немецкий клуб заплатил «Милану» 27 млн евро за 28-летнего форварда. «Милан» подписал Пентека в 2019 году из «Дженоа» за 35 млн евро.

Со статистикой выступлений польского нападающего можно ознакомиться здесь.

Фото: ibfk.com.tr

8 комментариев

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градус ненависти
Помню как здесь полоскали Лукомского, когда в разгар хайпа вокруг поляка, он написал что игрок - днарь, и его статистика аномальна
+29
-1
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Василий Леонов
Ответ Александр Колосов
Игрок одного сезона.
Половины сезона
+11
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Александр Колосов
Игрок одного сезона.
+1
0
+1
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Ебздрогыч
Да уж, в свое время называли новым Левандовски. Только старый Лева в Барсе лучший бомбардир чемпионата, а этот к туркам бесплатно переходит
+1
0
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Константин Эсперов
Ответ градус ненависти
Помню как здесь полоскали Лукомского, когда в разгар хайпа вокруг поляка, он написал что игрок - днарь, и его статистика аномальна
Потому что Лукомский не всегда в психологию зреет , но всегда в потенциал игрока . Он не может предсказывать резкие аномальные вспышки ,связанные с эмоциями , но во всем остальном он точен.
+1
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DZ0
Пентек, как нефть
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Эффективные менеджеры в Герте
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градус ненависти
Ответ Константин Эсперов
Потому что Лукомский не всегда в психологию зреет , но всегда в потенциал игрока . Он не может предсказывать резкие аномальные вспышки ,связанные с эмоциями , но во всем остальном он точен.
конечно, просто в том материале он привёл цифры почему Пионтек и близко не должен был столько забивать, что чистое везение не может длиться долго, и ничто в карьере конкретно этого игрока не указывает на потенциал для роста. Был бы рад, если бы он ошибся, но в данном случае цифры были правы
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