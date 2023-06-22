Чемпионат Германии 2022–2023 года точно войдет в историю, поскольку закончился он 27 мая драматичной развязкой в борьбе за титул. При этом в очередной, уже одиннадцатый раз подряд, его выиграла мюнхенская «Бавария». Поклонники немецкого футбола еще долго буду вспоминать, что дортмундской «Боруссии» достаточно было обыграть «Майнц», но команда этого сделать не смогла. Теперь главный вопрос нового сезона — двенадцатое подряд чемпионство «Баварии», либо хоть кто-нибудь другой.

С датой начала турнира руководство Бундеслиги определилось еще в декабре 2022 года. Старт назначен на 18 августа, и матчи первого тура пройдут в течение первых трех дней. Неделей ранее будет разыгран Суперкубок Германии. В чемпионате традиционно примут участие восемнадцать команд. Последний 34-й тур состоится 18 мая 2024 года. Обратим внимание, что новый сезон завершится более чем на неделю раньше чем предыдущий, поскольку сборную Германии ждет подготовка к домашнему чемпионату Европы.

Как обычно, Бундеслига зимой уйдет на рождественские каникулы, которые продлятся три недели с 20 декабря по 11 января включительно. По итогам предыдущего первенства высший немецкий футбольный дивизион покинули «Шальке 04» из Гельзенкирхена и берлинская «Герта». Им на смену из второй Бундеслиги пришли «Хайденхайм» и «Дармштадт» после не менее драматичной развязки чемпионата, чем в первой Бундеслиге.