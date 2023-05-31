Эшли Янг покинет «Астон Виллу» в июне. 37-летний защитник не продлит контракт с клубом

Теги Астон Вилла Эшли Янг премьер-лига Англия трансферы Футбол

«Астон Вилла» объявила об уходе Эшли Янга.

37-летний защитник покинет клуб в июне по окончании контракта. Янг вернулся в «Астон Виллу» в 2021 году, перейдя на правах свободного агента из «Интера». Защитник подписал соглашение на год, которое затем было продлено еще на один сезон.

В сезоне-2022/23 Эшли Янг провел 29 матчей в АПЛ, забив один гол. Его подробная статистика доступна здесь.

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7 комментариев

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Jonny_Evans
Ответ Комрон Махбубов
он же был вингером, не смотрю матчи виллы может быть играл крайнего защитника
Уже лет 7 крайнего защитника играет
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Dmitry Orlov
37 лет - не такой уже и Янг.
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Глебиньо
первое,что ассоциируется с Янгом- тот самый птичий помет.Но как игрок-безусловно классный
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avcgloronalduMU
в млс на пару сезонов
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