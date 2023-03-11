Дэвид обошел Мбаппе в гонке бомбардиров Лиги 1 после хет-трика «Лиону» – 19 голов против 18

Теги Лион Лилль ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Джонатан Дэвид Футбол

Джонатан Дэвид обошел Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров Лиги 1 – 19 голов против 18.

23-летний форвард «Лилля» сделал хет-трик в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (3:3), в том числе дважды забив с пенальти. 

В активе канадского нападающего стало 19 мячей в 26 играх. Он обошел форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе (18 голов в 22 матчах) в гонке бомбардиров. 

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17 комментариев

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a.sh.s.
Наполи если летом продаст Осимхена я догадываюсь кого они купят вместо него)
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che kaif
Ждем сегодня хет трик Килиана💪🇲🇫
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Айлин 1990
Ответ Имя Фамилия
Надо учесть, что Мбаппе тянет на себе спиногрыза меси.
Как это делает Гариб в Аль Насре??)))
Он же тащит якорь.
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sports!
Наполи бы продать на пике Осимхена и купить Давида за пол цены
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dr. cage
Ответ Барсик Юрана
Мбапе в свои 24 не может стать лучшим бомбардиром фермер-лиги с топовыми партнерами Месси и Неймаром, у меня всё
Зебест и действующий чемпион мира не может стать лучшим бомбардиром фермер-лиги с топовыми партнёрами Мбаппе и Неймаром и обойти полудеревянных полунонеймовых Ляказеттов и Давидов с Балагунами.. У меня все..
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Роман Марченко
Ответ Ярослав Гордеев
Дэвид не отстает от другого канадца Макдэвида
кфсдэвид
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Имя Фамилия
Надо учесть, что Мбаппе тянет на себе спиногрыза меси.
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Пенс
Дай Дэвису в парнёры мессю, то он бы и десяти не забил. Один играет в полном составе, а второй с балластом. Важен контекст.
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Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Ответ Xm.md
Не понял, а Леопольд? Или тут не рисуют пенки каждый матч
Лучший по системе г+п
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Xm.md
Не понял, а Леопольд? Или тут не рисуют пенки каждый матч
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Денис Мартин
Ответ Барсик Юрана
Мбапе в свои 24 не может стать лучшим бомбардиром фермер-лиги с топовыми партнерами Месси и Неймаром, у меня всё
Том раза лучшего бомбардира забирал в Лиге 1, ему ещё 24 не было. Плюс лучший бомбардир ЧМ 2018. Ты, кстати, когда пишешь про топовых партнёров, забываешь, что эти топовые партнёры забирают львиную долю пасов и внимания. Иди ты думаешь Месси и Неймар, как Хави и Иньеста, чисто голевые раздают? Бред пишешь, а зачем? Просто, чтобы показать сколько в тебе говнеца сидит?
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Ага Бг
Ответ Жаргал Шадапов
На ЧМ иногда даже не проходил в старт в сборной Канады
Бред. Вышел в старте в 2ух первых играх, это железный игрок основы, один из лидеров команды. В третьей ничего не значащей для команды игре тренер устроил ротацию, чтобы дать всем игрокам возможность поиграть на ЧМ (т.к. для Канады это историческая хренотень), и то выпустил Дэвида по ходу игры.
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Андрей Хенто
Ответ Барсик Юрана
Мбапе в свои 24 не может стать лучшим бомбардиром фермер-лиги с топовыми партнерами Месси и Неймаром, у меня всё
Еще впереди больше десяти туров. Уже сегодня он в принципе может сравниваться и обойти Дэвида.
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Жаргал Шадапов
На ЧМ иногда даже не проходил в старт в сборной Канады
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Барсик Юрана
Мбапе в свои 24 не может стать лучшим бомбардиром фермер-лиги с топовыми партнерами Месси и Неймаром, у меня всё
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nurlan-zenit
Сейчас купят его шейхи, делов-то…
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Ярослав Гордеев
Дэвид не отстает от другого канадца Макдэвида
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