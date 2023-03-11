Дэвид обошел Мбаппе в гонке бомбардиров Лиги 1 после хет-трика «Лиону» – 19 голов против 18

обошел в гонке бомбардиров Лиги 1 – 19 голов против 18.

23-летний форвард « » сделал хет-трик в матче 27-го тура чемпионата Франции с « » (3:3), в том числе дважды забив с пенальти.

В активе канадского нападающего стало 19 мячей в 26 играх. Он обошел форварда « » Килиана Мбаппе (18 голов в 22 матчах) в гонке бомбардиров.

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