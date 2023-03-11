Дэвид обошел Мбаппе в гонке бомбардиров Лиги 1 после хет-трика «Лиону» – 19 голов против 18
Джонатан Дэвид обошел Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров Лиги 1 – 19 голов против 18.
23-летний форвард «Лилля» сделал хет-трик в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (3:3), в том числе дважды забив с пенальти.
В активе канадского нападающего стало 19 мячей в 26 играх. Он обошел форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе (18 голов в 22 матчах) в гонке бомбардиров.
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