Нападающий Алексис Санчес может покинуть «Интер» в ближайшие дни.

Sky Sport Italia пишет, что 33-летний футболист ведет переговоры о расторжении контракта с «нерадзурри».

Стороны пока не могут договориться об условиях расторжения договора, но переговоры продолжаются, и решение может быть найдено в ближайшее время. Срок действующего соглашения Санчеса с «Интером» рассчитан до лета 2023 года.

После возвращения Ромелу Лукаку в «Интере» считают Санчеса игроком глубокого запаса, так как в команде еще есть Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко и Хоакин Корреа. Поэтому «Интер» хочет избавиться от Алексиса. Затем клуб намерен сосредоточиться на подписании новичка в оборону.

Интерес к чилийцу проявляет . Однако говорить о возможном переходе еще рано, так как для подписания контракта с Санчесом французскому клубу сначала нужно расстаться с кем-то из игроков атаки.

Ранее путем расторжения контракта расстался с еще одним чилийцем – Артуро Видалем. Он перешел во «Фламенго».

Санчес выступал за «Интер» с сентября 2020 года. За клуб он провел 108 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.

Полную статистику 33-летнего футболиста можно изучить здесь.