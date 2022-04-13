Властимил Петржела: «Русским игрокам из-за плохого к ним отношения будет трудно уезжать в Европу. Политика вмешалась»

считает, что российским футболистам будет сложно играть в Европе из-за политики.

Недавно Чехию покинули защитники Евгений Назаров и Максим Матвеев, игравшие за «Богемианс-1905» и «Ческе Будеевице». Польский клуб «Заглембе» расторг контракт с полузащитником Евгением Башкировым.

«Знаю про ребят, игравших в Чехии. От них отказались, может, из-за политики, может, из-за их качеств. Но отношение к России сейчас очень плохое из-за последних событий. Хотя именно к русским, которые живут в Чехии давно, это не относится. У них никаких проблем. Я сам люблю русских. Знаю, что вы хорошие люди. Но что сделаешь, если политика так вмешалась...

Русским игрокам будет трудно сейчас уезжать в Европу. Из-за плохого к ним отношения. Они будут играть дома. С одной стороны, это хорошо – получит шанс молодежь, которая раньше не могла выйти на поле из-за большого количества легионеров. С другой стороны, Россия осталась без еврокубков, не может играть сборная – это катастрофа», – сказал бывший тренер «Зенита».