Sports.ru ищет Junior Account Manager

Sports.ru — наш флагманский проект с более чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке с 20+ млн MAU, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

Кроме сайта мы делаем мобильные приложения, шоу в YouTube и подкасты.

Мы также развиваем два новых направления: Cyber.sports.ru — наш проект про киберспорт и видеоигры, созданный игроками для игроков; «Здоровье» — медиа о здоровом образе жизни, где рассказываем о тренировках, питании, травмах и восстановлении. И это не конец!

Мы верим в то, что настоящее и будущее медиа — не только в топовой журналистике, но и в мощных пользовательских комьюнити, и умеем создавать и то, и другое.

Наш главный бизнес – продажа рекламы топовым брендам. Не только баннеров, но и спецпроектов, нативных интеграций, ситуативных кампаний, соцсетей, спортивных блогеров, коммуникационных стратегий и больших идей. Сейчас мы ищем младшего менеджера в коммерческий отдел, который будет помогать запускать крутые рекламные активации, которые будут нравиться и нашим пользователям, и нашим клиентам, и нам.

Ключевые задачи:

Участвовать в ведении коммерческих проектов Sports.ru – медийной и нативной рекламы, спецпроектов, рекламы в соцсетях.

Работать с рекламными системами: Google Ad Manager, AdFox, Mopub.

Заниматься медиапланированием, готовить презентации и коммерческие предложения для клиентов.

Анализировать эффективность размещений, прорабатывать гипотезы по улучшению эффективности рекламы.

Мы ждем, что ты:

Интересуешься рекламой в digital, представляешь, как устроен рекламный рынок.

Интересуешься спортом — это тоже важно.

Грамотно пишешь и разговариваешь, обладаешь усидчивостью и внимательностью для выполнения рутинных задач.

Владеешь английским на уровне, достаточным для деловой переписки.

Не теряешься в базовом софте: Excel, PowerPoint / Keynote, Word, Google Docs.

Можешь работать в режиме многозадачности — придется делать разноплановые задачи сразу по нескольким проектам.



Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

Взамен мы предлагаем: