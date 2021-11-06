Фатих Терим: «Техническая победа над «Локо» не нужна ни мне, ни игрокам. Готовы переиграть концовку матча»

Главный тренер «Галатасарая» прокомментировал протест на результат матча группового этапа против (1:1), поданный клубом.

Напомним, арбитр Сандро Шерер в концовке матча дважды показал желтую карточку полузащитнику московского клуба Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.

«Что не так с московским «Локомотивом»? Ни я, ни игроки не хотим технической победы. Но если нарушение подтвердится, мы готовы переиграть концовку матча. Я хочу этого.

Иногда судьи сами не могут интерпретировать правила. Случаются и забывчивость, и рассеянность. Это следует изучить. Но, честно говоря, такая победа мне не нужна», – сказал Терим.

Заметили, что Живоглядову в Стамбуле дали две желтые, но не удалили? «Галатасарай» требует переигровку