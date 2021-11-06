Фатих Терим: «Техническая победа над «Локо» не нужна ни мне, ни игрокам. Готовы переиграть концовку матча»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция Фатих Терим Лига Европы УЕФА судьи Дмитрий Живоглядов Сандро Шерер Футбол

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал протест на результат матча группового этапа Лиги Европы против «Локомотива» (1:1), поданный клубом.

Напомним, арбитр Сандро Шерер в концовке матча дважды показал желтую карточку полузащитнику московского клуба Дмитрию Живоглядову, но не удалил его.

«Что не так с московским «Локомотивом»? Ни я, ни игроки не хотим технической победы. Но если нарушение подтвердится, мы готовы переиграть концовку матча. Я хочу этого.

Иногда судьи сами не могут интерпретировать правила. Случаются и забывчивость, и рассеянность. Это следует изучить. Но, честно говоря, такая победа мне не нужна», – сказал Терим.

Заметили, что Живоглядову в Стамбуле дали две желтые, но не удалили? «Галатасарай» требует переигровку

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