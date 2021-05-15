Лапочкин отстранен на 10 лет, ковид в сборной Испании, Джокович и Надаль в полуфинале «Ролан Гаррос», Сарри в «Лацио» и другие новости

1. Судья Сергей Лапочкин на 10 лет отстранен от футбола. Он не сообщил УЕФА, что через него хотели повлиять на исход матча.

Виновник этого инцидента «Вентспилс» отстранен от еврокубков на 7 лет, экс-глава клуба забанен пожизненно.

2. Центральный защитник «Лидса» Диего Льоренте заразился коронавирусом вслед за Бускетсом. На этом фоне Министерство здравоохранения Испании решило вакцинировать членов сборной. До первого матча испанцев на Евро – 5 дней.

3. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 13-кратный чемпион Рафаэль Надаль обыграл Диего Шварцмана. Победитель-2016 Новак Джокович прошел Маттео Берреттини.

4. Минспорта и РФС поставили перед сборной России задачу выйти в плей-офф Евро-2020.

5. Трансферные новости. «Зенит» готов предложить за Влашича 25 млн евро. «Краснодар» купит форварда «Ахмата» Ильина за 3 млн евро.

Рамос готов принять условия «Реала» и хочет завершить карьеру в клубе, но Перес продолжает готовить церемонию прощания. «ПСЖ» хочет бесплатно подписать Дембеле в 2022-м. Усман еще не продлил контракт с «Барсой».

6. УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барсы» и «Ювентуса» из-за Суперлиги. При этом в заявлении УЕФА сказано, что расследование планируется возобновить как можно скорее.

7. Маурицио Сарри стал новым главным тренером «Лацио».

8. 6 клубов АПЛ, вступившие в Суперлигу, заплатят по 3,5 млн фунтов штрафа.

9. В Москве построят ледовую арену Татьяны Навки и академию хоккея Александра Овечкина.

10. Кубок Стэнли. «Айлендерс» выбили «Бостон» и в полуфинале сыграют с «Тампой».

11. Основатель Spotify Эк предложит 2 млрд фунтов за «Арсенал» Стэну Кронке.

12. НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Финикс» повел 2-0 в серии с «Денвером».

13. Криштиану Роналду забил 104-й гол за сборную Португалии в товарищеском матче с Израилем (4:0). До мирового рекорда – 5 мячей.

14. На Кубок Гагарина нанесли гравировку после победы «Авангарда». Миллер и Дюков – первые фамилии.

15. Игроков Ирландии освистали за преклонение колена перед матчем в Венгрии. Ирландский хавбек Огбене призвал УЕФА вмешаться.

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