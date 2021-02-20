🧐«Аталанта» – фаворит в матче с «Реалом». Неужели мадридцы проиграют в Италии?

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» примет «Реал».

Игра пройдет в Италии, и «Олимп» считает хозяев фаворитом. Коэффициент на победу «Аталанты» – 2,3. Верите, что команда Гасперини обыграет маститого соперника?

Успех «Реала» в первом матче считается менее вероятным, коэффициент – 2,98. Отличный шанс для болельщиков мадридского клуба, не правда ли? Можно поставить на своих и забрать в три раза больше в случае победы.

Обе команды сейчас в хорошей форме. «Аталанта» выиграла три официальных матча подряд, у «Реала» серия из четырех побед. В такой ситуации не исключена ничья, а «Олимп» предлагает поставить на этот исход с выгодным коэффициентом 3,77.

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