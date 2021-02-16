Adidas представил новые бутсы Copa Sense. В них будут играть Дибала и Газинский

Компания adidas представила бутсы Copa Sense. Обновленный дизайн разработан с учетом анатомических особенностей стопы. Новые технологии Sensepods, Touchpods и Softstuds дарят чувство контроля над каждым движением и обеспечивают оптимальное касание на поле.

Детально изучив механику стопы, команда разработчиков adidas спроектировала несколько форм подошвы, чтобы найти зону наибольшего контакта с мячом. Технология Sensepods представляет собой вставки из пеноматериала, которые расположены в области пятки. Данная технология помогает бутсам плотно прилегать к стопе, минимизируя негативный эффект трения.

Вторая инновация Copa Sense — технология Touchpods, которая представляет собой вставки из анатомической пены, размещенные как посередине, так и на боковых сторонах модели. Они предназначены для амортизации зон, наиболее часто соприкасающихся с мячом.

Бутсы также оснащены шипованной подошвой Softstuds. Два срединных шипа в передней части стопы изготовлены из более мягкого материала и сгибаются при ударе по мячу.

Верх классической формы, выполненный из материала Fusionskin, идеально повторяет контуры стопы. Покрытие Fusionskin соединяет другие материалы — кожу и Primeknit, а также снижает скорость поглощения влаги и делает бутсы гибкими.

«Воротник» Copa Sense обращен к внешней стороне стопы и повторяет форму лодыжки. Обновленный дизайн обеспечивает анатомическую посадку и позволяет бутсам растягиваться, идеально адаптируясь к форме ноги, благодаря использованию мягкого эластичного материала.

В новых Copa Sense будут играть лучшие спортсмены мира, среди которых Паоло Дибала, Джуд Беллингем, Мелани Лойпольц и Мартина Розуччи, а также российские футболисты Юрий Газинский и Даниил Уткин.