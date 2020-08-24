Панюков о голе Дзюбы: «Мы были в шоке. На табло – чистый офсайд. Посмотрел фото в интернете – офсайд»

Нападающий рассказал о реакции на засчитанный гол форварда Артема Дзюбы.

Изначально забитый мяч был отменен из-за офсайда, но после просмотра ВАР засчитан. Матч закончился со счетом 1:1.

«Показали момент на табло. Я стоял с Бикфалви, обсуждали игровые моменты. Показывают повтор, мы: «О, ну это офсайд». И смотрим, минута, две, три, судья не идет смотреть ВАР, просто слушает что-то в наушник. Раз – гол. Мы в шоке были. На табло-то мы видели – чистый офсайд.

Посмотрел фотографии в интернете – там офсайд. Момент был в Казани, когда мы забивали, – у меня бутсы на 15 см опережали соперника, но там флажок подняли. А тут – полкорпуса, ну видно же, что вне игры.

И вот что больше всего меня удивило – судья даже не пошел смотреть этот момент. А зачем тогда он нужен? Ну, или боковой пусть сходит посмотрит, раз он поднял.

После игры будут это обсуждать, а что поменяется? Да ничего! ВАР есть, кто-то с вышки сказал: «А, тут гол». Что мы сделаем? Сомнительно как-то.

Ладно бы 50 на 50, но все же видели эпизод. Не было бы офсайда, мы бы все сказали – ну да, не было. А он был. В общем, непонятное решение», – сказал Панюков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с .

Гол Дзюбы – вопрос миллиметров. Вы видите тут офсайд или правильную позицию?