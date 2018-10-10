Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства директора торгового центра в Подмосковье

Стали известны некоторые подробности, связанные с подозрением Владимира Осия, тренера средневеса АСА Магомедова Исмаилова, в организации убийства.

Осия подозревают в организации убийства Николая Леонова, директора торгового центра в Подмосковье.

Год назад Леонова застрелил киллер, когда тот направлялся на работу. По некоторым данным, допросят не только Владимира Осия, но и его знакомых.

⚡️ Тренера бойца MMA Магомеда Исмаилова задержали по подозрению в организации убийства

Магомед Исмаилов: «Вопрос с Коляном из «Реальных пацанов» решен»