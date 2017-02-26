Владелец «Уралхима» Мазепин – один из претендентов на покупку «Рено» (Gazzetta dello Sport)

Владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин претендует на покупку , сообщает SoyMotor.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Бизнесмен может пойти по пути Лоуренса Стролла и Майкла Латифи, чтобы помочь своему сыну Никите, выступающему в «Формуле-2», пробиться в «Формулу-1». На данный момент гонщик не набрал достаточного количества баллов для получения суперлицензии.

В 2020 году Никита будет выступать за «Хайтек» – команда, принадлежащая его отцу, дебютирует в «Формуле-2».

Отмечается, что пилот системы «Рено» также может помочь команде, гарантировав 20 миллионов евро инвестиций благодаря спонсорам. Кроме этого, подписание китайского гонщика откроет для коллектива путь на привлекательный азиатский рынок. Тем не менее, Чжоу также не заработал суперлицензию, несмотря на то, что в сезоне-2019 стал лучшим новичком сезона в «Ф-2».

По версии итальянского издания, приглашение чемпионов мира и выглядит нереалистичным.

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