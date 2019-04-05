«Магнитка» подписала новый контракт с Мозякиным на год

Нападающий Сергей Мозякин подписал новый контакт с «Металлургом», информирует офицальный сайт клуба.

Срок соглашения рассчитан на один сезон.

В прошлом сезоне 39-летний Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 5 (2+3) баллами в 5 играх.

Ранее сообщалось, что Мозякину предлагали годовой контракт на 45 млн рублей плюс бонусы, но 39-летний игрок не принял условия клуба.

Позднее появилась информация о том, что стороны договорились о контракте с зарплатой 60 млн рублей. Однако «Магнитка» снизила предложение по зарплате до 50 млн рублей после того, как КХЛ приняла решение сохранить жесткий потолок заработных плат в размере 900 млн рублей.

В минувшем сезоне зарплата Мозякина в магнитогорском клубе составляла 180 млн рублей.