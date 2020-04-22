Видеотрансляция матча «Боруссия» – «Бавария» – 0:1. Киммих перебросил Бюрки!

В центральном матче 28-го тура Бундеслиги «Бавария» играет с дортмундской «Боруссией».
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«Бавария» лидирует в турнирной таблице, опережая «Боруссию» на четыре очка.
- Дата проведения
- 26 мая, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Гол:
- 0:1 – 43 Киммих.
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Боруссия Д –
Бюрки, Аканджи, Пишчек, Хуммельс, Хакими, Дауд, Геррейру, Азар, Дилэйни, Брандт, Холанд.
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Бавария –
Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Коман, Гнабри, Левандовски, Мюллер.
- Предупреждение:
- Хуммельс (13).
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