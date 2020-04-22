Видеотрансляция матча «Боруссия» – «Бавария» – 0:1. Киммих перебросил Бюрки!

В центральном матче 28-го тура Бундеслиги «Бавария» играет с дортмундской «Боруссией».

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«Бавария» лидирует в турнирной таблице, опережая «Боруссию» на четыре очка.

«Бавария» и «Боруссия» по-разному перевернули сезон. Но есть один общий элемент – крайние защитники

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