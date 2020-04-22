Видеотрансляция матча «Боруссия» – «Бавария» – 0:1. Киммих перебросил Бюрки!

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Sports.ru Футбол

В центральном матче 28-го тура Бундеслиги «Бавария» играет с дортмундской «Боруссией».

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча. Также доступен текстовый онлайн.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице, опережая «Боруссию» на четыре очка.

Боруссия Д – Бавария 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
26 мая, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 43 Киммих.
Боруссия ДБюрки, Аканджи, Пишчек, Хуммельс, Хакими, Дауд, Геррейру, Азар, Дилэйни, Брандт, Холанд.
БаварияНойер, Павар, Боатенг, Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Коман, Гнабри, Левандовски, Мюллер.
Предупреждение:
Хуммельс (13).

«Бавария» и «Боруссия» по-разному перевернули сезон. Но есть один общий элемент – крайние защитники

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