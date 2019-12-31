Зидан признан лучшим тренером в истории ЛЧ, Пеп – 2-й, Жозе – 4-й, Фергюсон – 6-й (Squawka)

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Сайт Squawka составил рейтинг лучших тренеров в истории Лиги чемпионов.

Учитывались результаты с 1992 года, когда нынешний турнир пришел на смену Кубку чемпионов.

Лучшим тренером признан Зинедин Зидан, при котором «Реал» выиграл три ЛЧ подряд.

Топ-10 лучших тренеров ЛЧ по версии Squawka:

1. Зинедин Зидан («Реал», титулы – 2016, 2017, 2018, процент выигранных матчей – 65)

2. Пеп Гвардиола («Барселона»-2009, 2011, «Бавария», «Манчестер Сити», 61%)

3. Карло Анчелотти («Парма», «Ювентус», «Милан»-2003, 2007, «Челси», «ПСЖ», «Реал»-2014, «Бавария», «Наполи», 55%)

4. Жозе Моуринью («Порту»-2004, «Челси», «Интер»-2010, «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», 57%)

5. Луи ван Гал («Аякс»-1995, «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», 60%)

6. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»-1999, 2008, 54%)

7. Юпп Хайнкес («Реал»-1998, «Бавария»-2013, 70%)

8. Висенте Дель Боске («Реал»-2000, 2002, 57%)

9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль»-2005, «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал», 57%)

10. Оттмар Хитцфельд («Боруссия»-1997, «Бавария»-2001, 51%).

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