Бегун Никитин: «Футболист за секунду на поле получает больше моей месячной зарплаты. Играют паршиво, не за что им платить»

Чемпион России в беге на средние дистанции Владимир Никитин поделился мнением о зарплатах в футболе.

«Футболист, наверное, за секунду на поле получает больше моей месячной зарплаты. Считаю, это несправедливо. Ладно бы они очень хорошо играли, а так — они ж и играют паршиво. Не за что им платить такие деньги. Лично мне было бы стыдно получать такие бабки и никак им не соответствовать.

Физуха? Да нету у них ее. Первые двадцать минут еще бегают, а потом силы их покидают. Я несколько раз ходил на трибуну, скукота. А вот к хоккеистам у меня вопросов нет, хотя они тоже много зарабатывают. Они красавцы, настоящие спортсмены», – рассказал Никитин.