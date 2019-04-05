Капризов и Сорокин, вероятно, останутся в ЦСКА еще на год (Павел Лысенков)

Голкипер Илья Сорокин и нападающий Кирилл Капризов могут продолжить играть в ЦСКА.
Об этом сообщил журналист Павел Лысенков.
Вероятность того, что Капризов останется в России – 95 процентов. Сорокин – 90 процентов.
«Камень преткновения в том, что таким вот новичкам могут не разрешить выступать в НХЛ в сезоне-2019/20. Новый чемпионат НХЛ может стартовать, например, в декабре-январе.
И зачем же столько времени Капризову и Сорокину сидеть без дела? Когда можно еще на год подписаться в ЦСКА, где им предлагают очень жирненькие контракты. И начать сезон уже в сентябре, не теряя игровую практику», – добавил Лысенков.
У ЦСКА – проблемы: потолок зарплат трещит, игроки не идут на снижение