НХЛ объявила о плане возобновить сезон в плей-офф с 24 клубами в 2 городах

Комиссионер НХЛ объявил о плане рестарте сезона, остановленного из-за коронавируса.

Функционер сообщил, что регулярный чемпионат завершен и не будет доигран.

В плей-офф сыграют 24 клуба, по 12 из каждой конференции. Распределение произойдет по проценту набранных очков.

Клубы будут играть в Кубке Стэнли в двух городах – один на Востоке и один на Западе. В данный момент рассматривает 10 городов.

Беттмэн сообщил, что в двух первых раундов плей-офф серия будет продолжаться до 3 побед, в финале конференций и финале Кубка Стэнли – до 4 побед.