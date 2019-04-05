НХЛ объявила о плане возобновить сезон в плей-офф с 24 клубами в 2 городах

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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил о плане рестарте сезона, остановленного из-за коронавируса.

Функционер сообщил, что регулярный чемпионат завершен и не будет доигран.

В плей-офф сыграют 24 клуба, по 12 из каждой конференции. Распределение произойдет по проценту набранных очков.

Клубы будут играть в Кубке Стэнли в двух городах – один на Востоке и один на Западе. В данный момент НХЛ рассматривает 10 городов.

Беттмэн сообщил, что в двух первых раундов плей-офф серия будет продолжаться до 3 побед, в финале конференций и финале Кубка Стэнли – до 4 побед.

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