Артем Дзюба: «Убирать Семина из «Локомотива» с такими формулировками – позорище»

Форвард высказался о решении не продлевать контракт с главным тренером команды .

«Откровенно говоря, меня поражает общественность: они говорят или отмалчиваются? «Локомотив» должен остаться нашим [конкурентом], команда опытная и сбалансированная, хороший костяк, умеют добиваться результата.

Но позорище, что убирают Семина именно так. С такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное – я в замешательстве. А что главное? Мало воспитанников? Посчитать – их там много, Палыч всем шанс дает.

Убирать сейчас одного из мэтров нашего футбола... Я не понимаю, почему в России к таким легендарным людям так относятся? Для меня это всегда было загадкой. Так легко убрать, без прощания, захотели и убрали. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолета, то из космоса. Почему так наплевательски относятся к болельщикам, футболу?

Будут свои дела делать теперь. «Локомотиву» будет трудно удержаться, люди пришли, которым на клуб все равно. Звучит жестковато, но это так и есть. Команда при нем берет чемпионства, кубки, выступает достойно, с играли на равных, а теперь захотели и убрали, какие были формулировки? Теперь направление – всех продать и омолаживать?

Доказано, что команда должна быть сбалансированной – опытные ребята и талантливая молодежь. Так было, есть и будет. Чудес не бывает, чтобы только молодыми выигрывать. Это большая проблема для «Локомотива», – сказал Дзюба.

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