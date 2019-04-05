Платежка «Авангарда» – 944 млн рублей. Зарплата Хартли – 100 млн, что больше, чем у любого игрока («Бизнес Online»)

Теги Авангард Максим Чудинов Алексей Емелин Боб Хартли бизнес КХЛ Евгений Грачев Эмиль Гарипов Павел Дедунов Алексей Потапов Андрей Стась Кирилл Готовец Игорь Бобков Александр Хохлачев Сергей Шумаков Роман Манухов Вилле Покка Свен Андригетто Сергей Толчинский Тэйлор Бек Корбан Найт Кирилл Семенов Дамир Шарипзянов Семен Кошелев Максим Минеев Денис Зернов Артем Манукян деньги Семен Ручкин Хоккей

«Бизнес Online» оценил размер платежной ведомости «Авангарда», приведя данные по зарплате каждого игрока. 

В итоге общая платежная ведомость клуба на текущий момент составляет 944 миллиона рублей. Размер потолка зарплат в КХЛ – 900 млн рублей. 

При этом самый дорогой актив клуба – не кто-то из игроков, а главный тренер Боб Хартли, чья зарплата составляет 100 млн рублей и не учитывается под потолком. 

Вратари: Игорь Бобков (50 млн), Эмиль Гарипов (25 млн);

Защитники: Алексей Емелин (60 млн), Вилле Покка, Максим Чудинов (оба – по 40 млн), Роман Манухов, Дамир Шарипзянов (оба – по 35 млн), Кирилл Готовец (15 млн), Максим Минеев (10 млн), Семен Ручкин (6 млн). Контракт Кирилла Спиценко не учитывается. 

Нападающие: Свен Андригетто (90 млн), Тэйлор Бек (70 млн), Сергей Шумаков, Корбан Найт (оба – по 55 млн), Денис Зернов, Кирилл Семенов, Александр Хохлачев (все – по 50 млн), Сергей Толчинский (45 млн), Алексей Потапов (40 млн), Семен Кошелев (29 млн), Андрей Стась, Евгений Грачев (оба – по 27 млн), Павел Дедунов (25 млн), Артем Манукян (15 млн). Контракт Александра Яремчука не учитывается. 

Ранее стало известно, что «Авангард» хочет расстаться с двумя самыми дорогими форвардами – Андригетто и Беком. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья