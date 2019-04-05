Платежка «Авангарда» – 944 млн рублей. Зарплата Хартли – 100 млн, что больше, чем у любого игрока («Бизнес Online»)

«Бизнес Online» оценил размер платежной ведомости , приведя данные по зарплате каждого игрока.

В итоге общая платежная ведомость клуба на текущий момент составляет 944 миллиона рублей. Размер потолка зарплат в – 900 млн рублей.

При этом самый дорогой актив клуба – не кто-то из игроков, а главный тренер , чья зарплата составляет 100 млн рублей и не учитывается под потолком.

Вратари: Игорь Бобков (50 млн), (25 млн);

Защитники: (60 млн), Вилле Покка, (оба – по 40 млн), Роман Манухов, Дамир Шарипзянов (оба – по 35 млн), Кирилл Готовец (15 млн), Максим Минеев (10 млн), Семен Ручкин (6 млн). Контракт Кирилла Спиценко не учитывается.

Нападающие: Свен Андригетто (90 млн), Тэйлор Бек (70 млн), , Корбан Найт (оба – по 55 млн), Денис Зернов, Кирилл Семенов, (все – по 50 млн), Сергей Толчинский (45 млн), Алексей Потапов (40 млн), Семен Кошелев (29 млн), Андрей Стась, Евгений Грачев (оба – по 27 млн), Павел Дедунов (25 млн), Артем Манукян (15 млн). Контракт Александра Яремчука не учитывается.

Ранее стало известно, что «Авангард» хочет расстаться с двумя самыми дорогими форвардами – Андригетто и Беком.