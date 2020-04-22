«Локомотив» может заплатить за Баделя 3,5 млн евро

Теги Локомотив Лацио Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Милан Бадель Чемпионат.com Футбол

«Локомотив» продолжает работу над трансфером хавбека «Лацио» Милана Баделя.

Железнодорожники могут заплатить за хорвата 3,5 миллиона евро, сообщает «Чемпионат». Обсуждается вариант как полноценного трансфера, так и аренды с обязательным правом выкупа.

В случае трансфера 3,5 млн евро будут выплачены сразу, при аренде «Локо» сначала заплатит 700 тысяч, а за выкуп отдаст еще 2,8 млн.

При полноценном трансфере Бадель подпишет контракт по схеме «2+1», в случае аренды игрок проведет в «Локомотиве» один год, после чего подпишет соглашение на 2 года.

31-летний хорват в нынешнем сезоне Серии А провел 19 матчей за «Фиорентину» на правах аренды. Его статистику можно изучить здесь.

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