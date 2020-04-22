«Локомотив» может заплатить за Баделя 3,5 млн евро

продолжает работу над трансфером хавбека .

Железнодорожники могут заплатить за хорвата 3,5 миллиона евро, сообщает «Чемпионат». Обсуждается вариант как полноценного трансфера, так и аренды с обязательным правом выкупа.

В случае трансфера 3,5 млн евро будут выплачены сразу, при аренде «Локо» сначала заплатит 700 тысяч, а за выкуп отдаст еще 2,8 млн.

При полноценном трансфере Бадель подпишет контракт по схеме «2+1», в случае аренды игрок проведет в «Локомотиве» один год, после чего подпишет соглашение на 2 года.

31-летний хорват в нынешнем сезоне Серии А провел 19 матчей за «Фиорентину» на правах аренды. Его статистику можно изучить здесь.