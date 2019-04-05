Артемий Панарин: «В КХЛ деньги вкладывают, а в НХЛ – зарабатывают. Если спорт не прибылен, это уже благотворительность»

Нападающий высказался по поводу уровня зарплат хоккеистов.

«Хоккей может рассматриваться как бизнес-модель. Если говорить про , то здесь деньги зарабатываются. Что касается , денежные средства скорее вкладываются.

Я считаю, что если спорт сам по себе не прибылен, то нет смысла платить большие деньги игрокам, потому что это получается уже благотворительность.

На мой взгляд, если спорт работает как бизнес-модель и генерирует прибыль, тогда мы как сотрудники можем получать большие деньги.

Допустим, в России, я не думаю, что спортивная индустрия работает как бизнес-модель. Если же руководство того или иного клуба преследует цель достижения определенных спортивных результатов, они могут инвестировать деньги из своего кармана.

В США общество не так негативно реагирует на высокие зарплаты топ-игроков, как в России, поскольку здесь в целом уровень жизни повыше, люди зарабатывают неплохие деньги.

К тому же все понимают, что, если лига зарабатывает деньги, она и платит налоги, что хорошо для государства», – сказал Панарин.