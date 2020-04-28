Загитова – икона стиля, Кадыров идет на поправку, рекорды Вернера и «Лейпцига», БАТЭ выиграл Кубок Беларуси и другие новости утра

1. Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля, опередив по итогам голосования американца Джонни Вейра. Фигуристка после победы поблагодарила своих «самых лучших» фанатов.

2. Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров, который, как сообщалось, заразился коронавирусом, поправляется и уже начал ходить по палате.

3. 27-й тур Бундеслиги завершился тремя воскресными матчами. Русский немец Эдуард Левен помог «Аугсбургу» разгромить «Шальке», который просто ужасен после возобновления сезона.

«Лейпциг» поиздевался над «Майнцем», хет-трик сделал (как и в матче первого круга) Тимо Вернер, установивший личный рекорд результативности. Общий счет по итогам двух матчей 13:0 – лишь раз в Бундеслиге побеждали крупнее.

«Кельн» на своем поле отыгрался с 0:2 с «Фортуной», забив на 88-й и 91-й минутах. Впрочем, статистика выступлений хозяев пока удручает – три победы в 18 играх.

4. БАТЭ завоевал Кубок Беларуси, обыграв в финале брестское «Динамо», и установил национальный рекорд по числу титулов.

5. «Локомотив» предложил болельщикам купить настольную игру и почувствовать себя Семиным. Когда на это обратили внимание, имя оперативно стерли.

Сейчас тренировки команды проводит Олег Пашинин, новый главный тренер Николич прибудет в Москву до конца недели. Спасет ли он «Локомотив»? Крайне маловероятно.

6. Ла Лига очень хочет вернуться 12 июня матчем «Севилья» – «Бетис». Игроки «Севильи» время не теряют – устроили вечеринку, за которую пришлось извиняться. Нарушил карантин и Зинедин Зидан, уехавший из Мадрида в свой загородный дом.

Пепе Рейна тем временем поддержал акцию ультраправой партии против карантина и теперь выслушивает оскорбления.

7. «Спартак» провел первую тренировку за два месяца. Занятием руководил ассистент Тедеско Влад Чепзанович. Доменико на карантине – смотрит нарезки с Мелкадзе, которому планирует дать шанс в команде.

8. Согласно исследованию Edge Health, матч «Ливерпуль» – «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса.

9. Регина Тодоренко поддержала бывшую жену Никиты Зайцева, которой не дают видеться с детьми. Маргарита Готовцева убеждена, что всему виной «больная страна и больные законы».

10. А что скажет Тодоренко Николозу Басилашвили, которого задержали за избиение бывшей жены? Теннисисту грозит срок до трех лет.

11. Александра Трусова и другие фигуристы школы Плющенко проведут сборы в Кисловодске.

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