Рейна поддержал протест ультраправых против карантина в Испании. Рэпер Нега назвал вратаря «мудаком и фашистом»

Вратарь , права на которого принадлежат , поддержал акцию протеста против карантина в Испании, организованную ультраправой партией Vox.

Голкипер написал в твиттере: «Кажется, маленькие люди вышли на улицу». Текст он сопроводил хэштегами «демократия» и «вместе мы сильнее».

Пост Рейны вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Футболиста раскритиковал рэпер Нега, участник группы Los Chikos del Maíz, назвав его «мудаком» и «чертовым фашистом».

«Слушай, мудак, ты и в национальной сборной был придурком, считавшим себя суперсмешным, но на деле это было просто позорно. И вот сюрприз, ты, наконец, подтвердил, что ты мудак. Самый большой мудак. Чертов фашист», – написал Нега.

Рейна в ответ запостил фотографию Неги с одним из лидеров сепаратисткой партии «Батасуна» Арнальдо Отеги, которая выступает за независимость Страны Басков.

Напомним, в Мадриде и некоторых других городах Испании в субботу прошли многотысячные автомобильные протесты против карантина.

Митингующие ехали колонной, сигналили и размахивали испанскими флагами, призывая премьер-министра Педро Санчеса подать в отставку из-за ненадлежащего реагирования на пандемию коронавируса.

Протестующие призвали полностью отменить все карантинные меры, учитывая вред для рабочих и экономики. По прогнозам, экономика Испании в этом году сократится на 12% в результате пандемии.