Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид (Sport.es)

Главный тренер «Реала» нарушил условия карантина во время пандемии коронавируса, сообщает Sport.es.

По информации источника, француз был замечен в деревне в пригороде Мадрида, где него есть второй дом, который он купил чуть больше года назад.

Согласно мерам по предотвращению распространения коронавируса, принятым в Испании, пересечение границ города запрещено. Исключения составляют выезды и въезды по особо важным личным причинам.

В случае наличия доказательств у полиции Зидану придется заплатить штраф в размере 1500 евро.