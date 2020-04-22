Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид (Sport.es)

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил условия карантина во время пандемии коронавируса, сообщает Sport.es.

По информации источника, француз был замечен в деревне в пригороде Мадрида, где него есть второй дом, который он купил чуть больше года назад. 

Согласно мерам по предотвращению распространения коронавируса, принятым в Испании, пересечение границ города запрещено. Исключения составляют выезды и въезды по особо важным личным причинам. 

В случае наличия доказательств у полиции Зидану придется заплатить штраф в размере 1500 евро.

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