Матч «Ливерпуль» – «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса (Sunday Times)

Компания Edge Health провела исследование влияния ответного матча 1/8 финала «Ливерпуль» – на распространение коронавируса.

Эта игра привела к 41 смерти от COVID-19, сообщает Sunday Times. Заболевшие умирали через 25-35 дней после матча.

По оценкам специалистов из Имперского колледжа Лондона и Оксфордского университета, на момент проведения матча в Испании было 640 тысяч зараженных, в Англии – 100 тысяч.

Матч состоялся в Ливерпуле 11 марта, его посетили 52 тысячи зрителей, включая три тысячи болельщиков из Мадрида, в котором на тот момент был частично введен режим карантина.

На данный момент в Великобритании официально зафиксировано 260 916 случаев заражения . 36 875 человек скончались.

Отметим, что согласно официальным данным здравоохранительных органов Испании, общее количество зараженных в стране на 24 мая 2020 года составляет 235 536 человек. Скончались 28 748 человек.

Edge Health