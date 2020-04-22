Мелкадзе вернется в «Спартак». Тедеско может дать ему шанс закрепиться в команде

Полузащитник Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, вернется в по окончании сезона

Главный тренер московского клуба намерен изучить игровые качества форварда и, возможно, предоставит ему шанс закрепиться в команде, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, Мелкадзе дебютировал в основе «Спартака» 17 мая 2015, с тех провел за столичный клуб 44 матча во всех турнирах, не забив ни одного гола.

В «Тамбове» он сейчас лучший бомбардир команды, вместе с Владимиром Обуховым, – 6 голов в 13 играх.

«Спартак» при этом не рассчитывает на двух других арендованных хавбеков. Речь об («Рубин») и («Крылья Советов»), им будут подыскивать другие варианты продолжения карьеры.