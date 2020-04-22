«Локо» предложил болельщикам купить настольную игру: «Почувствуйте себя Юрием Палычем!» Позже описание изменили

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия соцсети ахахаха Футбол

«Локомотив» предложил болельщикам клуба приобрести настольную игру.

В твиттере железнодорожников сегодня было опубликовано сообщение с призывом купить настольную игру «Сыграй за своих».

В описании товара в клубном магазине было написано: «Настольная тактическая игра «Сыграй за своих» – почувствуйте себя Юрием Палычем!» 

Вскоре после того, как пользователи обратили на это внимание, описание товара было изменено на следующее: «Настольная тактическая игра «Сыграй за своих» – почувствуйте себя главным тренером нашей команды!»

Руководство «Локомотива» приняло решение не продлевать контракт главного тренера Юрия Семина. Вместо него команду 1 июня возглавит сербский специалист Марко Николич.

«Локо» пострадает от кризиса сильнее всех топ-клубов: РЖД срежет бюджет, своих заработков почти нет

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья