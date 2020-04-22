«Локо» предложил болельщикам купить настольную игру: «Почувствуйте себя Юрием Палычем!» Позже описание изменили

«Локомотив» предложил болельщикам клуба приобрести настольную игру.
В твиттере железнодорожников сегодня было опубликовано сообщение с призывом купить настольную игру «Сыграй за своих».
В описании товара в клубном магазине было написано: «Настольная тактическая игра «Сыграй за своих» – почувствуйте себя Юрием Палычем!»
Вскоре после того, как пользователи обратили на это внимание, описание товара было изменено на следующее: «Настольная тактическая игра «Сыграй за своих» – почувствуйте себя главным тренером нашей команды!»
Руководство «Локомотива» приняло решение не продлевать контракт главного тренера Юрия Семина. Вместо него команду 1 июня возглавит сербский специалист Марко Николич.
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